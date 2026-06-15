El Senado trata el pliego para designar otro cargo del fuero Federal en Río Negro

La Comisión de Acuerdos del Senado convocó a una audiencia pública para la exposición de la postulante a Defensora Pública de la Víctima en Río Negro. Foto: Gentileza Comunicación Institucional Senado

La Defensoría Pública de la Víctima con asiento en Río Negro, es el cargo que el Senado de la Nación pone en debate en una nueva ronda de pliegos remitidos por el presidente Javier Milei, que tiene en su nómina a la roquense María Laura Irastorza.

Al igual que el trámite anterior con unos 70 pliegos del fuero federal de todo el país, entre los que estuvo el postulante a titular del Juzgado Federal en Primera Instancia de Bariloche, Leandro Agustín Gómez Constenla, que espera prestar juramento en el cargo, el Senado convocó a la audiencia pública en la que expondrá Irastorza ante la Comisión de Acuerdos para el 1 de julio a las 11.

Según se publicó en el Boletín Oficial de Río Negro, el Senado recibió el mensaje del Poder Ejecutivo de la Nación con la solicitud de prestar acuerdo para la designación de Irastorza en el marco del concurso que se tramitó en el Consejo de la Magistratura Nacional.

En ese concurso el orden de mérito por puntajes ubicaba a Irastorza en el tercer lugar, la terna por puntaje había quedado con el exfiscal de Bariloche Martín Govetto en primer orden; y María Lina Carrera en segundo lugar.

La abogada de Roca, egresada de la Universidad Nacional del Comahue en 2004, se posicionaba en el tercer orden de mérito, pero finalmente el Ejecutivo tras una valoración de la terna decidió su promoción y consta entre los pliegos enviados la última semana.

Irastorza es actualmente prosecretaria letrada de la Defensoría General de la Nación, dependiente de la Defensoría Pública Oficial ante el Tribunal Oral de Neuquén. En ese cargo concursado está desde 2017. Antes fue prosecretaria de la Defensoría General de la Nación a cargo de la coordinación de la Unidad de Letrados Móviles para actuar en causas donde se investigan presuntas violaciones a los derechos humanos cometidas con anterioridad al 10 de diciembre de 1983 que se sustanciaron en la ciudad de Neuquén; prosecretaria del Juzgado Civil, Comercial y de Minería N°4 de la ciudad de Neuquén, y secretaria en primera instancia del Juzgado Civil, Comercial y de Minería N°1 de Neuquén.

El Ministerio Público de la Defensa de la Nación tiene pocas Defensorías de la Víctima activas en el país, con presencia en 11 jurisdicciones entre ellas en Neuquén, según se consigna en el sitio web oficial.

El rol de las defensorías es brindar asistencia técnica y patrocinio jurídico gratuito para la presentación de víctimas como querellante en los procesos penales en caso de delitos federales.