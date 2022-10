Nervioso, Facundo Manes bajó el tono de sus críticas a Mauricio Macri: «No imaginé que iba a hacer tanto lío»

El diputado de la Unión Cívica Radical (UCR) Facundo Manes se mostró “sorprendido” por el revuelo que se generó a raíz de su crítica al Gobierno de Mauricio Macri, ya que no imaginó que “iba a hacer tanto lío”.

El neurocirujano fue cruzado por distintas voces del PRO luego que asegurara que durante la gestión de Cambiemos hubo “populismo institucional”. También había dicho que el expresidente y la vicepresidenta Cristina Kirchner “representan a dos minorías” que “impiden pensar en otro país”.

“No me imaginé que iba a hacer tanto lío”, expresó Manes este lunes en Todo Noticias (TN), donde se lo vio un tanto nervioso tras referirse a sus dichos del domingo en LN+.

Sin dejar a un costado su pensamiento, reafirmó su idea, aunque bajando un poco el tono: “El Gobierno de Macri llegó con obligación de sanear las cloacas de los servicios de inteligencia, ciertos aspectos de la influencia del poder político en la Justicia, lamentablemente es una deuda que tenemos que reconocer”.

«No estoy tensionando a Juntos por el Cambio, al contrario», se atajó el legislador opositor.

Además, se refirió a las críticas que recibió desde las redes sociales por parte de los trolls: dijo ser “atacado por un sistema que ves coordinado, masivo”.

Luego, continuó: “No hay modernización en Argentina sin modernización de las instituciones”. Manes consideró que el país “tiene populismo institucional” y remarcó que “las instituciones son la clave para el desarrollo económico del país”.

Posteriormente, se refirió sobre por qué ningún referente de la UCR salió a bancarlo cuando fue apuntado por miembros del PRO. “Públicamente es generar más tensión, me parece muy prudente que no se escale esto. Esta tensión permanente de la política sin ideas, atacando a las personas no va”, reflexionó.

Por último, al ser consultado sobre si con sus declaraciones estaba “tensionando el espacio”, el diputado recordó cuando en la campaña electoral en 2021 invitaba a añadir a “sectores populares” a la coalición y generar internas.

“Me acusaban de que si hacía la interna era funcional al kirchnerismo, y yo decía que no. Al hacer una PASO expandimos los votos”, afirmó.

