Neuquén aportará para mantener la barrera que impide ingresar asado de La Pampa

La barrera sanitaria para la carne y la fruta tiene larga vida. El gobierno de Neuquén informó ante la Sociedad Rural del Neuquén que está dispuesto a mantener el estatus sanitario, lo que en otras palabras significa que podrá hacerse cargo del mantenimiento de los retenes en los ríos Barrancas y Colorado.



En la presentación de las exposiciones ganaderas en Neuquén, el ministro de Economía, Producción e Industria, Guillermo Koenig, expresó que en la reunión que se hizo en Allen del Consejo Federal Agropecuario «desde la provincia ratificamos nuestro compromiso con la barrera, queremos mantener el status sanitario de la región, tanto para la parte verde como la roja”.

Desde el gobierno nacional se había informado que no estaban dispuestos a seguir financiando el retén sanitario en los ríos Barrancas y Colorado y el gobernador Alberto Weretilneck expuso que estaba dispuesto a asumir el sostenimiento.

“Nuestro gobernador nos ha encomendado que el status sanitario no se tiene que perder, así que manifestamos nuestro compromiso con eso. Queremos seguir ayudando a la actividad y desde el punto de vista del Estado estar al lado, no les vamos a decir cómo tienen que hacer su actividad, pero sí vamos a acompañarlos y ayudarlos en lo que podamos”, expresó Koenig.

Aprovechar la barrera para exportar

La presidenta de la Sociedad Rural del Neuquén, Cecilia de Larminat, convocó a aprovechar esa barrera «para poder exportar tenemos que tener mayor cantidad de productos. Si no tenemos oferta, no vamos a poder venderla. Así que tenemos una deuda pendiente como producción neuquina de mejorar nuestros índices de productividad, de eficiencia en todos los estratos productivos y en todos los estratos de productores. Hay un enorme trabajo por hacer”.

A la presentación asistió la vicegobernadora a cargo de Ejecutivo Provincial, Gloria Ruiz y el presidente del Banco Provincia del Neuquén, Gabriel Bosco.

En la Torre del BPN se presentó la agenda de exposiciones ganaderas de Neuquén

En las instalaciones del BPN de la ciudad de Neuquén, se presentó la 82ª Expo Rural de Neuquén y la 14ª Exposición de Caballos de la Patagonia, que se desarrollarán del 22 al 26 de enero de 2025 y la 13ª Exposición de Bovinos de la provincia de Neuquén, que será del 25 al 27 de octubre de 2024. Estuvieron presentes otros altos funcionarios, diputados provinciales, productores, socios de la Rural, empresarios y periodistas.

De Larminat indicó que el estatus sanitario de libre de aftosa sin vacunación “es algo que tenemos que defender como país porque no somos una isla. Hay que hacerlo a nivel nacional, tenemos que lograr que ese estatus sanitario suba hacia el norte y que todo el país sea libre de aftosa sin vacunación, libre de mosca de los frutos, libre de todas las enfermedades que se protege con esta barrera. Me parece que esa es la forma de hacer grande al país y no con cuestiones coyunturales de precios”.

Créditos del BPN a 36 meses

Ante una sala colmada de autoridades y referentes vinculados al sector, el Presidente del BPN, Gabriel Bosco, realizó anuncios que beneficiaran a los productores como una tarjeta agro adaptada al productor, convenios con comercios para la compra de insumos y consumo de combustible, además de una línea de créditos a 36 meses.

La vicegobernadora destacó el acompañamiento a la zona productiva desde la Legislatura de la Provincia del Neuquén, y dijo que junto a los diputados estarán escuchando a los productores.

“Me siento totalmente identificada con la gente de campo, mis padres fueron crianceros, se lo que cuesta llegar con sus animales a destino y contribuir a la economía local” y dijo que estaba convencida que el camino «es el consenso, el diálogo, estar presentes y trabajar para lograr las mejores leyes para poder acompañarlos”.

La titular de la SRN anunció que, en la Exposición de Bovinos de octubre se llevará a cabo el Foro Ganadero Patagónico, se realizará una nueva Mesa del Campo Neuquino, la jura del Concurso Tromen, del que participan niños y adolescentes de distintas ciudades de la provincia, habrá también jura y premiación de los mejores ejemplares de Angus y Hereford, así como el tradicional remate. Luego agregó que “las tranqueras de la rural están siempre abiertas para poner la producción de Neuquén y la Patagonia en el lugar que debe estar”.