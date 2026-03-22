Neuquén construye su quinto SAF: una apuesta de $4.100 millones para el deporte en los barrios

La construcción del nuevo Salón de Actividades Físicas (SAF) en el barrio Melipal ya es una realidad. A tres semanas de su inicio, la obra en la intersección de las calles Arroyo Hualcupén y Rayén muestra los primeros movimientos de suelo.

Este nodo deportivo se suma a la red de «mini ciudades» que la gestión de Mariano Gaido ya levantó en Confluencia, Parque Industrial, San Lorenzo y Z1.

Los detalles del nuevo «gigante» del oeste

El edificio está diseñado para ser un centro de alta rotación deportiva y social. Según el pliego técnico, contará con:

Superficie: 1.500 metros cuadrados cubiertos.

1.500 metros cuadrados cubiertos. Capacidad: Gradas para 500 espectadores .

Gradas para . Equipamiento: Canchas reglamentarias de vóley y básquet, vestuarios de primer nivel, oficinas y salas para profesores.

«Estamos cumpliendo con los plazos previstos. Este modelo garantiza igualdad de oportunidades en los barrios», señaló el secretario de Infraestructura, Alejandro Nicola, tras supervisar el avance de los primeros 20 días de trabajo.

Un complejo multideportivo integral

La intervención no se limita al gimnasio cubierto. El plan de obra, que tiene un plazo de un año, incluye la recuperación de espacios ya existentes en el predio:

Pista de patín: Puesta en valor y adecuación. Cancha de fútbol: Mejoras integrales para el uso diario. Entorno: Cerramiento perimetral e iluminación para mayor seguridad de los vecinos.

Impacto social y contención

Para el secretario de Vinculación Estratégica, Mauricio Serenelli, el valor del SAF trasciende lo edilicio. «Para los chicos y chicas, tener esto cerca de sus casas genera contención e integración. Son propuestas abiertas que permiten disfrutar del deporte durante todo el año, sin importar el clima», destacó.

Con una inversión total de 4.100 millones de pesos, Melipal se encamina a tener uno de los centros recreativos más modernos de la capital, revalorizando todo el sector y ofreciendo una alternativa gratuita de calidad para las familias del oeste.