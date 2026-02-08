Neuquén habilita el estacionamiento en el microcentro y modifica una restricción histórica

Estacionamiento Medido en Neuquén ampliará desde el lunes 9 de febrero la zona de cobro.. Foto: Matías Subat

Desde este lunes 9 de febrero, el SAEM autoriza estacionar en tramos de la zona bancaria y de la Avenida Argentina, modificando restricciones vigentes de la gestión municipal de 2010.

De forma tal que el sistema de cobro gana unas 14 aceras para facturar en la Avenida Argentina y las perpendiculares.

La medida busca ordenar el tránsito, mejorar la rotación vehicular y facilitar el acceso a áreas comerciales, bancarias y administrativas del microcentro.

Expansión del sistema de estacionamiento medido

La ciudad de Neuquén incorpora, a partir de mañana lunes 9 de febrero, nuevas zonas con estacionamiento permitido en el área céntrica, una decisión que modifica criterios de circulación y uso del espacio público aplicados durante más de una década.

La medida, informada por el Sistema de Estacionamiento Medido (SAEM), amplía las opciones para los conductores en sectores que hasta el momento permanecían restringidos, especialmente en el área bancaria y en tramos específicos de la Avenida Argentina.

Según la información difundida, el estacionamiento se permite de lunes a viernes, entre las 08:00 y las 20:00, en Rivadavia entre Avenida Argentina y Buenos Aires.

Sectores habilitados y horarios de vigencia

También se autoriza el estacionamiento en Juan B. Justo entre Avenida Argentina y Almirante Brown; y Carlos H. Rodríguez entre Avenida Argentina e Hipólito Yrigoyen.

En el mismo horario, también se habilita el estacionamiento sobre Avenida Argentina entre San Martín y Belgrano, y entre Independencia y Alderete.

Desde el organismo se indicó que la habilitación de estos sectores apunta a mejorar la circulación vehicular, ordenar el tránsito en zonas de alta demanda y facilitar el acceso a espacios comerciales, bancarios y administrativos del centro neuquino.

Objetivos de la nueva disposición municipal

Además, se destacó que la medida busca optimizar la rotación vehicular, favorecer la convivencia en el espacio público y brindar alternativas de estacionamiento en puntos considerados estratégicos.

Para una mejor visualización, los sectores habilitados se encuentran detallados en el sitio web oficial.

La disposición adquiere relevancia al observar su contraste con políticas aplicadas en años anteriores.

Antecedentes históricos de la restricción

El 31 de agosto de 2010, el municipio de Neuquén anunció la entrada en vigencia de la ordenanza 11.855, que prohibía el estacionamiento entre las 07:00 y las 15:00 en las dos primeras cuadras de Rivadavia, Carlos H. Rodríguez y Juan B. Justo.

La normativa establecía la remoción de los vehículos mediante grúa y su traslado a un espacio designado entre avenida Olascoaga y calle Sarmiento, en el bajo neuquino.

En ese momento, las autoridades municipales justificaron la prohibición por motivos de seguridad, con énfasis en la prevención de salideras bancarias y en la necesidad de intervenir sobre la actividad de los lavacoches en la zona financiera.

Cambio en la gestión del espacio urbano

Funcionarios del Ejecutivo y concejales señalaron que la medida respondía a reclamos sostenidos en el tiempo y que se acompañaba con acciones orientadas a la reubicación laboral de las personas que desarrollaban esa actividad en la vía pública.

A más de quince años de aquella decisión, la habilitación del estacionamiento en los mismos corredores refleja un cambio en la gestión del tránsito y en las prioridades de ordenamiento del centro capitalino.

La nueva disposición se inscribe en un escenario urbano con mayor demanda de espacios para estacionar y con políticas orientadas a facilitar el acceso vehicular en áreas clave de la ciudad.

Costos y operatividad del servicio

El cobro por estacionar rige 12 horas los días hábiles y 6 horas los sábados.