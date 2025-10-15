Cambios en el estacionamiento de Neuquén: liberan reservas que usaban bancos y funcionarios públicos

La problemática del estacionamiento en el centro de Neuquén capital volvió a ser tema de discusión en el Concejo Deliberante, que aprobó una nueva modificación a la ordenanza que regula las reservas de aparcamientos y liberó varias que estaban destinadas tanto a bancos como a organismos públicos.

El proyecto se sancionó en la sesión del jueves pasado, en la que también recibieron luz verde otras iniciativas, como el acuerdo para liberar un terreno privado y construir un nuevo acceso desde la avenida Alfonsín al centro de Neuquén.

Según explicó la concejal María Victoria Fernández (MPN) a Diario RÍO NEGRO, la actualización se efectuó sobre la ordenanza N°10.406, que data de hace más de una década.

Las reservas modificadas eran utilizadas por los bancos ubicados en las calles Juan B. Justo, Carlos H. Rodríguez y Rivadavia. Sus primeras cuadras desde avenida Argentina habían sido tipificadas como «zonas bancarias en general» y se encontraban casi íntegramente reservadas.

Con el cambio, los sitios asignados a las entidades solo servirán para la llegada y la salida de los camiones de caudales. Esos espacios deberán ser determinados por cada banco en comunicación con el municipio de la ciudad, indicó la concejal.

La modificación también incluyó a las reservas para organismos públicos, muchas de las cuales estaban desactualizadas por cambios de dirección o se utilizaban mayormente para el estacionamiento de funcionarios o particulares.

«Ahora esas reservas quedaron para las dependencias del Estado que realmente las necesitan, por cuestiones logísticas sobre todo«, añadió Fernández.

Más ajustes al estacionamiento céntrico de Neuquén: qué aprobaron los concejales

Los concejales, además, ajustaron los espacios de aparcamiento destinados a personas con discapacidad. En la ordenanza se estableció que serán consideradas aquellas que impidan total o parcialmente la movilidad del vecino. También se aprobaron facilidades para la realización del trámite.

Fernández aseguró que el proyecto de actualización, previamente trabajado en la comisión de Servicios Públicos, tendrá un impacto «más cualitativo que cuantitativo».

El microcentro de Neuquén cuenta en la actualidad con alrededor de 4400 módulos de estacionamiento. De esa cantidad, unos 400 comprenden a las denominadas reservas. Con la actualización aprobada, entre 100 y 150 volverán a estar habilitadas para el estacionamiento particular.