Neuquén Inauguró una base clave en Villa Traful para combatir incendios: exigen el «cero fuego» provincial

Neuquén se prepara para una temporada de incendios «compleja» con una nueva estrategia preventiva y un llamado a la población. El gobierno provincial inauguró una Base Integral de Emergencia en Villa Traful y recordó la vigencia de un decreto que prohíbe cualquier tipo de fuego en todo el territorio provincial.

La secretaria de Emergencia y Gestión de Riesgos, Luciana Ortiz Luna, quien también monitorea un reciente foco provocado por un rayo en Ruca Choroi, Aluminé (ver adelante), enfatizó la necesidad de máxima precaución para evitar desastres. «Prefiero que se enojen con nosotros, pero después no tener que lamentar pueblos enteros quemados, personas fallecidas», declaró Ortiz Luna, subrayando la gravedad del panorama.

Desde el gobierno destacaron que la nueva base en Villa Traful «representa un hito fundamental para la prevención y respuesta en la región». Históricamente, esta localidad carecía de capacidad propia para combatir incendios, dependiendo de la asistencia de bomberos de Villa La Angostura o San Martín de los Andes. «¡Imagínense, una hora de traslado. Imposible!«, explicó la secretaria, destacando que esta dependencia generaba tiempos de respuesta críticos.

Instalada en una casa cedida por el municipio, la base articula por primera vez a diversos organismos. Contará con una cuadrilla del Sistema Provincial de Manejo del Fuego, bomberos de la Policía que expanden sus delegaciones en la provincia, y personal de Fauna, que aportará tecnología de monitoreo. Esta estructura coordinada busca optimizar tiempos y recursos ante cualquier eventualidad.

Un rayo encendió una araucaria en Ruca Choroi

Un incendio forestal se desató recientemente en la zona de Ruca Choroi, cerca de Aluminé, tras una alerta de tormenta que afectaba la región. Ortiz Luna confirmó que el siniestro fue originado por una descarga eléctrica. El incidente requirió un despliegue total de recursos para evitar que el fuego se propagara y causara un desastre mayor en el área.

El origen del fuego fue particularmente inusual: un rayo impactó directamente en una araucaria, provocando que el árbol comenzara a arder por dentro sin que fuera perceptible de inmediato. La araucaria actuó como un foco interno, acumulando combustión hasta que «explotó». Esta explosión liberó los conos, o piñones encendidos, que representaban un peligro extremo, ya que tenían la capacidad de viajar hasta un kilómetro de distancia y generar múltiples focos secundarios.

El rápido monitoreo de la zona permitió detectar el humo a tiempo, activando la respuesta de emergencia. Aunque el árbol ardía completamente en su interior, los equipos lograron extinguir las llamas mediante un ataque inicial priorizado. Esta rápida intervención fue clave para contener el fuego en su punto de origen y neutralizar la amenaza de los piñones encendidos, evitando una propagación que podría haber sido catastrófica.

«Prohibición estricta» y multas en Neuquén

Ortiz Luna reiteró la prohibición de hacer fuego en toda la provincia, aplicable incluso a actividades recreativas como pescar o acampar, así como a la quema de basura o restos vegetales. Advirtió sobre la aplicación de multas «muy pesadas» a quienes incumplan la normativa. La secretaria explicó que el riesgo se mide con «termómetros visuales» en la cordillera, y si la aguja marca amarillo, naranja o rojo, el peligro de ignición es altísimo, restringiendo toda actividad con fuego, incluso en sitios habilitados.