Escrutinio definitivo de Neuquén: por cuántos votos le ganó La Libertad Avanza a La Neuquinidad

La Cámara Nacional Electoral confirmó la victoria en la provincia de Neuquén de La Libertad Avanza (LLA), en las elecciones legislativas del 26 de octubre. El segundo puesto fue para La Neuquinidad, el espacio que conduce el gobernador Rolando Figueroa.

El escrutinio definitivo, en la categoría diputados, indica que el partido de Javier Milei se quedó con el 29% de los votos. Cosechó un total de 128.509. La lista de Figueroa sacó el 28%: 121.504. La diferencia fue de 7.005 votos.

El tercer lugar fue para Fuerza Patria con el 12%: 50.599 votos.

El cuarto puesto lo ocupa el voto en blanco, que llegó al 10%: 42.021. Este fenómeno quizás esté vinculado al nuevo instrumento electoral, la Boleta Única Papel. En este comicio la provincia elegía dos categorías y diputados estaba por debajo de la de senadores. Probablemente haya electores que se olvidaron marcar ambas y sólo tildaron la que se encontraba arriba.

A partir del 10 de diciembre los diputados y diputadas de Neuquén serán: Gabriela Muñoz (en reemplazo de Nadia Márquez que irá al Senado), Gastón Riesco y Soledad Mondaca (LLA), Karina Maureira (La Neuquinidad) y Pablo Todero (Unión por la Patria).

Se amplía la diferencia

En senadores la diferencia entre la primera y la segunda fuerza fue más amplia. LLA ganó por el 33%: 145.593 votos. La Neuquinidad se quedó con el 27%: 120.553. Esto significa que se impuso por 25.040 votos. Fuerza Patria obtuvo 13%: 56.913 votos.

El cuarto puesto fue para Más por Neuquén, la agrupación que lidera el secretario general de ATE Neuquén, Carlos Quintriqueo, y que encabezaba la lista. Se quedó con el 7%: 32.703 votos.

En este caso las tres bancas las ocuparán: Nadia Márquez y Pablo Cervi (LLA) y Julieta Corroza (La Neuquinidad).

El escrutinio definitivo es el que tiene valor legal por qué es el recuento que hace la Cámara Nacional Electoral. El provisorio está a cargo de la Dirección Nacional Electoral, que depende del Ejecutivo, y se realiza durante la misma jornada de votación.