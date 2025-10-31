Tormentas, granizo, viento y zonda en el cierre de octubre: seis provincias bajo alerta, una cerca de Neuquén

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas que afectarán durante toda la jornada de este viernes a varias provincias, una cerca de Neuquén. Octubre cerrará con un día de inestabilidad climática que combinará la aparición de lluvias intensas, tormentas, vientos fuertes y zonda.

Sobre la tormenta, el organismo lanzó una alerta amarilla que alcanzará principalmente la región centro de la Argentina. Detalló que se esperan lluvias y tormentas, algunas localmente fuertes; y las mismas puedan estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, granizo y ráfagas intensas.

En relación al viento, se informó que la «zona cordillerana será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 km/h con ráfagas que pueden superar los 90 km/h, especialmente en los niveles más altos». Además el organismo señaló que el resto del área será afectada por vientos del sector sur, con velocidades entre 35 y 50 km/h con ráfagas que pueden alcanzar los 75 km/h.

Por último, también se lanzó una advertencia por viento zonda, un fenómeno que puede provocar «reducción de la visibilidad, aumento repentino de la temperatura y condiciones de humedad relativa muy bajas».

Las provincias bajo alerta, una cerca de Neuquén

El SMN compartió el mapa con el detalle de las provincias afectadas y así se pudo determinar que será una jornada complicada para: