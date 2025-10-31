Tormentas, granizo, viento y zonda en el cierre de octubre: seis provincias bajo alerta, una cerca de Neuquén
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio aviso sobre un fuerte temporal para este viernes 31 de octubre. Mirá el detalle.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas que afectarán durante toda la jornada de este viernes a varias provincias, una cerca de Neuquén. Octubre cerrará con un día de inestabilidad climática que combinará la aparición de lluvias intensas, tormentas, vientos fuertes y zonda.
Sobre la tormenta, el organismo lanzó una alerta amarilla que alcanzará principalmente la región centro de la Argentina. Detalló que se esperan lluvias y tormentas, algunas localmente fuertes; y las mismas puedan estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, granizo y ráfagas intensas.
En relación al viento, se informó que la «zona cordillerana será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 km/h con ráfagas que pueden superar los 90 km/h, especialmente en los niveles más altos». Además el organismo señaló que el resto del área será afectada por vientos del sector sur, con velocidades entre 35 y 50 km/h con ráfagas que pueden alcanzar los 75 km/h.
Por último, también se lanzó una advertencia por viento zonda, un fenómeno que puede provocar «reducción de la visibilidad, aumento repentino de la temperatura y condiciones de humedad relativa muy bajas».
Las provincias bajo alerta, una cerca de Neuquén
El SMN compartió el mapa con el detalle de las provincias afectadas y así se pudo determinar que será una jornada complicada para:
- La Rioja
- San Juan
- Mendoza
- San Luis
- Córdoba
- La Pampa
- Mendoza: esta provincia estará totalmente bajo alerta y se espera que afecte también a la zona norte de Neuquén por su cercanía con la provincia
