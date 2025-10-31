Comenzó el pago de salarios a estatales y municipales de Neuquén: ¿quiénes cobran con aumento?

Los trabajadores municipales, estatales y del sector pasivo del Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN), es decir jubilados, pensionados y retirados, recibirán sus salarios de octubre este viernes 31 de octubre. Acá te contamos quiénes cobrarán con aumento.

¿Quiénes cobran con aumento este viernes en Neuquén?

El Gobierno de la Provincia del Neuquén informó junto con el cronograma de pago que los haberes de octubre a los trabajadores de la administración pública, comenzaría a depositarse a partir de este viernes.

Informaron que serán depositados en las cuentas que cada trabajador tiene en el Banco de la Provincia del Neuquén (BPN).

Distinto al mes de septiembre, el Gobierno indicó que el pago incluirá un incremento para lo estatales. La suba será del 6,96% según lo acordado con los gremios que los representan en las paritarias 2025.

Por su parte, el secretario de Finanzas, Fernando Schpoliansky, también informó un incremento para los municipales. Detalló que recibirán su sueldo con una suba del 6,95% que corresponderá al IPC acumulado de julio, agosto y septiembre pasados.