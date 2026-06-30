Neuquén lideró el crecimiento económico del país con un alza del 22,7%, según un informe privado

La provincia de Neuquén se impone por el crecimiento de su economía (Neuquéninforma)

Neuquén volvió a ubicarse al tope de los indicadores económicos nacionales. Un informe de Equilibra Consultores señala que la provincia registró un crecimiento del 22,7% en el Producto Bruto Geográfico (PBG), sin considerar el sector agropecuario, entre 2023 y 2025, el mejor desempeño del país en ese período.

El estudio, difundido por el gobernador Rolando Figueroa, también muestra que Neuquén fue la única provincia que combinó crecimiento económico con un aumento de la cantidad de empresas y del empleo registrado en el sector privado. Mientras gran parte del país exhibe caídas en los tres indicadores, la provincia aparece en terreno positivo en todos ellos.

A través de sus redes sociales, Figueroa atribuyó esos resultados al trabajo conjunto entre el Estado, el sector privado y los trabajadores. «Gracias al trabajo de todos los neuquinos, en dos años hemos alcanzado el mayor nivel de crecimiento en la actividad económica del país», expresó el mandatario.

Una provincia que se desmarca del promedio nacional

Las imágenes difundidas junto con el informe reflejan con claridad el contraste entre Neuquén y el resto de las provincias. En los mapas predominan los colores rojo y naranja, que representan caídas o retrocesos, mientras Neuquén aparece resaltada en verde en los tres indicadores analizados.

El mayor diferencial se observa en el Producto Bruto Geográfico. Neuquén registra un crecimiento del 22,7%, muy por encima del resto de las jurisdicciones. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires ocupa el segundo lugar con un 3%, seguida por Catamarca (1,9%) y Chubut (1,5%). En cambio, provincias como Buenos Aires (-3,1%), Santa Fe (-2,7%), Córdoba (-1,8%) y Río Negro (-3,5%) muestran retrocesos.

El segundo indicador analizado es la cantidad de empresas. Neuquén presenta una variación positiva del 1,9%, convirtiéndose en una de las pocas provincias donde aumentó el número de firmas registradas, en un contexto nacional caracterizado por cierres y caídas de la actividad.

El empleo privado también marcó la diferencia

El informe también ubica a Neuquén al frente del crecimiento del empleo privado registrado. La provincia exhibe un incremento del 6%, mientras la mayoría de las jurisdicciones presenta pérdidas de puestos de trabajo formales.

Los datos muestran que solo un reducido grupo de provincias logró mantener números positivos en este indicador. San Juan registró un aumento del 0,4%, Chubut del 0,3% y Catamarca del 0,2%, mientras que provincias como Formosa (-14,4%), Santa Cruz (-13,4%) y La Rioja (-12,4%) encabezaron las mayores caídas.

Para el gobernador, estos resultados tienen un correlato directo en la evolución del mercado laboral. «A marzo de 2026, con 28 meses de gestión, hemos logrado 9.501 nuevos puestos de trabajo y se han abierto en la provincia 186 nuevas empresas», afirmó.

El mensaje político del gobernador

Además de destacar los indicadores, Figueroa sostuvo que la provincia atraviesa un proceso de transformación impulsado por el desarrollo económico. El mandatario vinculó el crecimiento con una estrategia de gestión orientada a atraer inversiones y fortalecer el empleo privado.

«La provincia cambió. Entre todos estamos construyendo una nueva etapa de desarrollo equitativo, con más oportunidades, más empleo y un futuro cada vez más prometedor para todos los neuquinos«, señaló el gobernador al cerrar su publicación.

Los datos difundidos corresponden a un relevamiento de Equilibra Consultores que compara el promedio de los indicadores de 2025 respecto de 2023. En ese escenario, Neuquén aparece como la única provincia que logra crecer simultáneamente en actividad económica, cantidad de empresas y empleo registrado privado, consolidando un desempeño que la diferencia del promedio nacional.