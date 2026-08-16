Río Negro analiza elevar el puente ferroviario entre Cipolletti y Neuquén tras el traspaso de las rutas y el Tren del Valle

La obra se presenta como una alternativa para solucionar los constantes choques a la estructura. Foto: Flor Salto.

Hay un punto de la Ruta 151 que concentra buena parte de los desafíos que Río Negro deberá resolver con el traspaso de las rutas y del Tren del Valle Es el inicio del corredor nacional, donde conecta con la 22 y se encuentra el puente ferroviario entre Cipolletti y Neuquén. Los reiterados choques de camiones contra la estructura generan demoras en el tránsito y obligan a suspender el servicio ferroviario.

Frente a ese panorama, Río Negro analiza una intervención que permita resolver el problema y, al mismo tiempo, anticiparse al crecimiento del tránsito. La propuesta contempla construir un puente paralelo más amplio, elevarlo y dejar espacio para transformar la 151 en una doble vía.

“La alternativa que estamos planteando y que la idea es incluirlo en estos 60 millones de dólares es hacer un puente paralelo (…) y lo ensanchas. En la obra nueva ya lo ensanchas y levantas”, explicó el ministro de Obras Públicas, Alejandro Echarren, en diálogo con Río Negro.

“Entonces te quedan los dos cabezales y la vía preparada para que pase el tren, pero a su vez con el ancho suficiente para que esto -la 151- sea una doble vía”, Alejandro Echarren, ministro de Obras Públicas de Río Negro.

La obra todavía está en etapa de proyecto y la intención de la Provincia es incorporarla al paquete de intervenciones que prevé financiar con el crédito internacional destinado a las rutas 22 y 151. Según Echarren es una alternativa frente a la necesidad de modificar la altura del corredor vial para evitar los impactos de los camiones. En lugar de bajar la traza de la Ruta 151, la propuesta apunta a intervenir sobre la estructura ferroviaria y aprovechar la obra para dejar preparado el cruce para el crecimiento futuro del tránsito.

El planteo también responde al volumen de tránsito que ya concentra el inicio del corredor nacional. “La traza de la 151, por lo menos hasta Campo Grande, va a tener que ser una doble vía sí o sí por el volumen que tiene”, sostuvo Echarren.

Río Negro prepara la ampliación del Tren del Valle con nuevas unidades, apeaderos y mejoras en las vías

El ministro explicó que, una vez firmados los convenios con Nación, Sofse y Trenes Argentinos, la Provincia tendrá un período de transición de seis meses para avanzar con las condiciones necesarias antes de asumir la operación del servicio.

Durante ese tiempo, Río Negro prevé trabajar sobre distintos puntos de la infraestructura ferroviaria, avanzar con los apeaderos y realizar las intervenciones necesarias para mejorar las condiciones de circulación. También forma parte de la planificación provincial la incorporación de más unidades para ampliar la capacidad del servicio y acompañar una eventual extensión del recorrido.

El objetivo inicial será sostener el recorrido hasta Cipolletti y avanzar luego con la extensión hacia Roca. “De Cipolletti a Roca tenés varios puntos de cuestión. Primero, que hay que hacer un recambio de vía de tres a cuatro kilómetros que no están en condiciones”, señaló Echarren. La Provincia analiza esos trabajos junto con Ferrosur y deberá definir también las intervenciones necesarias sobre los cruces de los canales. La recuperación de esos tramos aparece como una de las condiciones necesarias para poder avanzar con la extensión del servicio ferroviario hacia Roca.

Foto: Flor Salto.

El traspaso también contempla el equipamiento necesario para mejorar la prestación. Río Negro ya licitó por $1.000 millones la reparación de tres formaciones triples gestionadas por Tren Patagónico, que tendrán mayor capacidad que las duplas actuales. “Eso viene a parar para acá, para mejorar el servicio”, explicó Echarren. Las unidades serán reacondicionadas con mejoras en calefacción, internet, pintura y otros trabajos de puesta a punto antes de incorporarse al servicio.

Otro de los cambios previstos está relacionado con las estaciones. La intención es avanzar con apeaderos, una alternativa de infraestructura más sencilla, rápida de ejecutar y con menores costos de mantenimiento, que permitiría sumar nuevos puntos de ascenso y descenso sin requerir grandes obras ferroviarias.

El traspaso de las rutas 22 y 151 y un estudio integral para definir la futura infraestructura vial del Alto Valle

La Provincia avanza en el esquema para asumir las rutas nacionales 22 y 151, aunque todavía quedan aspectos técnicos y administrativos por resolver. El Gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, señaló el miércoles pasado en un acto en Cipolletti que el objetivo es que Río Negro pueda intervenir directamente sobre el mantenimiento, el mejoramiento y las obras pendientes. Entre los puntos a destrabar aparecen Puente 83, la Ruta 151 en Catriel y la rotonda de Choele Choel.

La primera etapa contempla un crédito internacional de alrededor de US$60 millones para recuperar unos 305 kilómetros sin contratos vigentes: 258 kilómetros de la Ruta 22 y 47 de la 151. El financiamiento permitirá realizar bacheo, recuperación de calzada, reparación de banquinas y señalización.

El estado de las rutas nacionales genera cruces entre políticos provinciales. Foto: Juan Thomes.

Pero esa inversión representa solo una primera etapa. Echarren explicó que una evaluación preliminar ubicó en torno a US$1.000 millones el costo de completar las obras necesarias desde Cervantes hacia el norte. “En una evaluación aproximada que hizo uno de los técnicos, nosotros tenemos que, si licitaras obras tal cual estaban planteadas en ese momento, estás hablando de una inversión cercana a los 1.000 millones de dólares”, señaló.

El ministro aclaró que se trata de una estimación inicial que todavía debe ser revisada. Para definir las obras de fondo, la Provincia prevé contratar una consultora que estudie el sistema vial del Alto Valle y las soluciones necesarias entre Cervantes y Catriel.

“Vamos a contratar una consultoría para estudiar todo, todo el sistema de tránsito del Alto Valle. Desde Cervantes para arriba, todo concreto, hasta Catriel”, explicó Echarren. El análisis tendrá en cuenta el crecimiento del tránsito y el impacto de Vaca Muerta para definir la infraestructura que necesitará el corredor.