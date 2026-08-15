Impuesto a las naftas: Neuquén exige saber dónde van los fondos y denuncia que se usan para finanzas

La Ruta 22 es un ejemplo de la falta de mantenimiento vial (Juan Thomes)

La Legislatura de Neuquén aprobó una comunicación para conocer la situación patrimonial y el destino de los recursos del Sistema Vial Integrado (SisVial), al que se destina una parte de la recaudación nacional del impuesto a los combustibles líquidos.

El planteo surgió en la última sesión y apunta a determinar cuánto dinero ingresó al sistema y qué proporción fue destinada efectivamente a infraestructura vial.

La diputada Ludmila Gaitán (MPN) sostuvo que el fondo recaudó un billón y medio de pesos desde diciembre de 2023 y que, según los datos expuestos durante la sesión, solo el 26% se destinó a mantenimiento e infraestructura vial.

La legisladora detalló que la afectación fue del 11% en 2024, del 39% en 2025 y del 18,5% en lo que va de 2026.

El pedido de información también busca determinar el destino del 74% restante de los recursos, que Gaitán estimó en alrededor de tres de cada cuatro pesos recaudados.

Según afirmó en el recinto, información oficial indica que más de un billón de pesos fueron colocados en inversiones financieras y plazos fijos.

El dato que llamó la atención de los diputados provinciales

18,5% es lo que dijo Ludmila Gaitán de lo que se usó del fondo para mantenimiento vial en lo que va de este año.

Fondos a las provincias y reclamos en el recinto

La iniciativa impulsada en la Cámara neuquina plantea que estos recursos acumulados sean transferidos automáticamente a las provincias de acuerdo con su nivel de consumo de combustibles.

Durante el debate, distintos bloques cuestionaron el severo deterioro de las rutas nacionales y reclamaron precisiones sobre el uso de los fondos asignados por ley.

Desde Comunidad, Ernesto Novoa señaló que Neuquén consume alrededor de 1,3 millones de litros de combustible por día y afronta con recursos propios obras de infraestructura vial.

En esa misma línea, el diputado Matías Martínez agregó que, para mitigar la falta de inversión nacional, el gobierno provincial ejecuta actualmente un plan de repavimentación de 600 kilómetros.

Desatención nacional y la respuesta de las jurisdicciones

La iniciativa también incorporó cuestionamientos sobre el funcionamiento del sistema vial nacional y las responsabilidades de las distintas jurisdicciones.

Diputados de Unión por la Patria señalaron que municipios y provincias debieron asumir tareas de mantenimiento ante la paralización de obras nacionales.

Al mismo tiempo, desde otros bloques se plantearon distintas posiciones sobre cómo debe llevarse adelante el financiamiento y la administración de la red de caminos.

Se remarcó que el estado de las rutas nacionales en la región es deplorable por lo que se buscan opciones ante el abandono de Nación.

Con esta aprobación, Neuquén busca presionar al Gobierno central para que transparenten los números del SisVial.

La exigencia apunta a que la recaudación efectuada en los surtidores vuelva en obras concretas que garanticen la transitabilidad y seguridad via