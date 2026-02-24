En fotos y videos: un recorrido por la obra de Neuquén que transformará Avenida Mosconi

La ciudad de Neuquén atraviesa una metamorfosis sin precedentes sobre la traza de la exRuta 22. El intendente Mariano Gaido recorrió hoy los frentes de obra en el sector de Avenida Olascoaga y Chubut, donde la maquinaria pesada trabaja las 24 horas para dar forma a la «Gran Avenida».

“Comenzó la obra más importante de la historia de la ciudad. Una solución estructural que necesitábamos hace más de 50 años”, expresó Gaido.

Foto: Matías Subat.

El intendente subrayó que la intervención no es solo estética: debajo de los cinco carriles por mano que tendrá la arteria, se construye un sistema pluvial clave para evitar las inundaciones que históricamente afectaron la zona en 2010, 2014 y 2016.

Foto: Matías Subat.

Según informó la Secretaría de Infraestructura, en las próximas semanas el operativo se concentrará en delimitar y trabajar a fondo en la zona comprendida entre las calles Linares y Gatica.

Foto: Matías Subat.

Durante esta etapa, el carril central de la vieja ruta quedará inhabilitado, por lo que la circulación este-oeste (hacia Plottier o Cipolletti) deberá realizarse exclusivamente por las colectoras laterales.

Foto: Matías Subat.

Para garantizar la conectividad entre el alto y el bajo de la ciudad, el municipio definió nodos estratégicos de cruce transversal que se mantienen operativos. Actualmente, los conductores pueden transitar de norte a sur y viceversa a través de los cruces de Avenida Olascoaga y calle Chubut.

Foto: Matías Subat