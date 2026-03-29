Rolando Figueroa oficializó el acuerdo con Anses: llegan $48.000 millones por la deuda previsional

A través de un decreto, el gobernador Rolando Figueroa hizo oficial el viernes pasado el acuerdo para que la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) empiece a cancelar su deuda con el sistema previsional de la provincia.

El convenio se firmó en febrero y estableció el envío de $48.000 millones a favor de Neuquén, con un plan de pagos en 12 cuotas mensuales.

La recuperación de estos fondos representaba un reclamo histórico para la provincia. Originado en la década de los 90, el planteo era que el Gobierno nacional debía cumplir con el régimen de asistencia financiera para las provincias con sistemas previsionales no transferidos.

Deuda previsional: un adelanto del monto final

Con el decreto 423/2026, el mandatario neuquino ratificó «el acuerdo suscripto» y facultó al ministerio de Economía, Producción e Industria, a cargo de Guillermo Koenig, para que efectúe «las modificaciones presupuestarias que sean necesarias».

Los recursos que empezará a girar la Nación fueron definidos, además, como un anticipo del monto total de la deuda exigida por Neuquén.

Este último número surgirá de la «determinación del resultado definitivo«, tarea que ya están llevando adelante la Anses y el Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN) con una auditoría.

Una vez que se establezca la cifra final, esta podrá ser incorporada en el régimen de extinción de obligaciones recíprocas entre el Estado nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, instrumentado por la gestión del presidente Javier Milei en 2024.

Cuando se difundió la noticia el mes pasado, el ministro Koenig destacó la relevancia del convenio, al que definió como «un paso muy importante en el proceso de conseguir que Nación pague lo que debe a Neuquén«.

El funcionario precisó en aquel momento que la auditoria para determinar el monto total de la deuda previsional obligará a realizar un nuevo acuerdo para fijar los mecanismos de cancelación.

«Es un proceso complejo y lleva tiempo», reconoció el titular del ministerio de Economía, quien señaló de todos modos que se trata de un avance concreto luego de décadas sin resolución.

Cuál era el planteo de Neuquén

Una estimación del Gobierno provincial señalaba que, más allá de este primer entendimiento, la deuda acumulada hasta 2025 era de al menos $350.000 millones.

En diciembre, Figueroa le había adelantado a Diario RÍO NEGRO el compromiso de la administración nacional para realizar una auditoría en enero, con el objetivo de determinar la deuda y habilitar su pago.

Consultado por las demandas de la gestión libertaria, aseguró que la negociación no preveía ninguna modificación para el sistema jubilatorio local.

La Provincia demandaba el resarcimiento por haber homologado en forma parcial su régimen con el de la Nación. De los cincos puntos incluidos para la normalización, afirmaba haber cumplido con al menos dos: el piso de las contribuciones y el plazo de 30 años de aportes.

El acuerdo, no obstante, generó algunas críticas entre la oposición local, ya que se dio mientras el Congreso discutía proyectos sensibles del oficialismo de Milei en sesiones extraordinarias. Algunas de esas iniciativas obtuvieron el acompañamiento de los representantes de La Neuquinidad en ambas cámaras, como fue el caso de la reforma laboral.

Las transferencias mensuales serán por $4.000 millones, comenzarán a llegar en mayo y está previsto que se extiendan hasta abril del año próximo.