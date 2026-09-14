La negociación estratégica de Javier Milei con los gobernadores por las PASO y el Presupuesto 2027

Rotundo. El triunfo electoral del oficialismo no dejó atenuantes y alineó el diálogo con los gobernadores de cara a las reformas.

En una carrera contra el reloj legislativo, el gobierno de Javier Milei iniciará este martes una negociación de poco más de cien días que resulta crítica para el escenario electoral de 2027. La Casa Rosada busca enviar al Congreso de la Nación el proyecto de Presupuesto 2027 mientras el Senado habilita el tratamiento de la reforma electoral, un paquete de medidas con el que el oficialismo intentará eliminar o suspender definitivamente las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

El plan de acción incluye una instancia clave a nivel diplomático y comercial: el viaje que el Presidente encabezará a Francia para participar de la Argentina Week en París, donde compartirá agenda con más de diez mandatarios provinciales.

La estrategia parlamentaria y el frente en el Senado

El mapa de alianzas en el Congreso exigirá el despliegue de los principales armadores libertarios, como la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; y la jefa de bancada en el Senado, Patricia Bullrich.

La hoja de ruta contempla pasos defensivos y de evaluación en la Cámara Alta:

Puesta en escena en comisiones: la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, presidida por Agustín Pedro Coto , abrirá el debate sobre la Reforma Electoral Integral, sumando iniciativas de Ficha Limpia.

la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, presidida por , abrirá el debate sobre la Reforma Electoral Integral, sumando iniciativas de Ficha Limpia. Medición de resistencias: cerca del Ejecutivo nacional califican las primeras reuniones como una instancia de prueba para detectar reparos de los bloques aliados antes de cerrar acuerdos firmes.

cerca del Ejecutivo nacional califican las primeras reuniones como una instancia de prueba para detectar reparos de los bloques aliados antes de cerrar acuerdos firmes. Argumento fiscal y político: la Casa Rosada sostiene que la eliminación de las PASO evita el uso de recursos públicos para disputas partidarias y acorta los tiempos de la campaña presidencial, reduciendo el margen de incertidumbre en los mercados.

El tablero con los gobernadores y el cruce peronista

La negociación por el Presupuesto y la ley electoral altera directamente las proyecciones de las provincias y de la oposición. Por un lado, gobernadores como Raúl Jalil (Catamarca) ya dieron señales de sintonía al unificar las elecciones locales con las nacionales para reducir gastos, mientras que otros distritos liderados por gobernadores radicales como Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Alfredo Cornejo (Mendoza), Carlos Sadir (Jujuy) y Juan Pablo Valdés (Corrientes) reclaman previsibilidad sobre el envío de fondos y la obra pública.

En paralelo, la suspensión de las PASO encierra un impacto directo sobre la interna del Partido Justicialista (PJ).

Sin el mecanismo de las primarias, el peronismo se verá forzado a definir candidaturas mediante acuerdos o rupturas anticipadas, en momentos donde sectores provinciales buscan ganar autonomía frente al liderazgo de Cristina Kirchner, quien aguarda una resolución del Comité de Derechos Humanos de la ONU sobre su situación judicial.

La cumbre en París y el margen de acción hasta diciembre

La gira internacional por la Argentina Week en París entre fines de septiembre y comienzos de octubre se convertirá en un centro de negociaciones paralelo. A bordo de la comitiva oficial, Milei y Karina Milei compartirán actividades de minería, energía y tecnología con gobernadores de bancadas decisivas.

Tras el paréntesis político que impondrá la visita del papa León XIV a la Argentina durante los primeros días de noviembre, la gestión libertaria encarará la recta final de diciembre para convertir los preacuerdos en leyes aprobadas.

De no lograr un entendimiento integral sobre las PASO y las pautas presupuestarias, el Ejecutivo corre el riesgo de ingresar al año electoral con las reglas de juego sin definir y la caja de recursos bajo permanente disputa.