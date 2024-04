Nicolás Posse brindará el primer informe de gestión de la era Milei ante el Congreso

El jefe de Gabinete, Nicolás Posse, concurrirá a fines de mes al Senado para brindar su primer informe de gestión como funcionario de Javier Milei. La fecha aun no fue confirmada.

«Durante los últimos días del mes de abril el Jefe de Gabinete de Ministros Nicolás Posse concurrirá al Senado de la Nación a brindar el informe sobre la marcha del gobierno según estipula la Constitución Nacional en su artículo 101«, expresó el vocero presidencial, Manuel Adorni, en su cuenta de la red social X.

La presencia de Posse genera expectativa no solo por todavía no fue a explicar el rumbo de la gestión en el Parlamento, sino porque será la primer vez que hable públicamente. A contramano de lo hecho por los funcionarios anteriores que ocuparon ese puesto, el jefe de Gabinete no habla con la prensa ni en eventos públicos.

Posse, un hombre clave en la gestión de Javier Milei, trabaja por estas horas en su primer informe, para rendir cuentas sobre el rumbo de la gestión libertaria.

Con algunos meses de demora, su visita a la Cámara de Senadores estará marcada por su participación activa en las negociaciones con gobernadores y bloques legislativos para reactivar la Ley Bases, mejor conocida como Ley Ómnibus, y tras el rechazo del mega DNU en Diputados.

Nicolás Posse brindará el primer informe de gestión de la era Milei al Congreso: el pedido de la oposición

Las presentaciones de los jefes de Gabinete en el Parlamento responden a la exigencia establecida en el artículo 101 de la Constitución Nacional que determina que el titular de ministros deberá «concurrir al Congreso al menos una vez por mes, alternativamente a cada una de sus Cámaras, para informar de la marcha del gobierno, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 71«.

Fue el diputado de la Unión Cívica Radical, Julio Cobos, quien en febrero presentó un proyecto para solicitar la presencia de Posse en el Congreso. Iniciativa que fue acompañada por otros del espacio.

«El 10 de diciembre asumió el presidente Javier Milei. Sin embargo, al día de la fecha su jefe de gabinete, Nicolás Posse, ha evitado dar declaraciones públicas. Informar sobre la marcha del gobierno es un deber republicano establecido constitucionalmente», planteó el mendocino.

A pesar de su bajísimo perfil, el jefe de ministros trabaja en las sombras con un gran despliegue de poder a fin de dar garantía a los principales objetivos del Gobierno. Posse se jacta de haber pasado la motosierra en profundidad en su «raviol» y saca chapa de que la Jefatura de Gabinete de Ministros se transformó en el área que aplicó mayores recortes.