No hay fecha para el pase a planta y Carreras promete más diálogo

La gobernadora Arabela Carreras sonrió y evadió una respuesta directa a la amenaza del gremialista Rodolfo Aguiar que advirtió que cortaría rutas en la provincia si no se concretaba el pase a planta permanente de 2.800 estatales. Como contestación la mandataria admitió que se corrigen «irregularidades» con los porteros y que todavía no hay proyecto, para el cual prometió “dialogar con todos los sectores”.

No hay fecha para enviar el proyecto a la Legislatura de Río Negro. “Estamos trabajando en la fundamentación, es la intención avanzar en un proyecto de ley de pase a planta permanente antes de que termine mi gestión”, respondió la gobernadora en diálogo con RN Radio.

Carreras dijo que se deberá “conversar con todos los sectores” y mencionó puntualmente a los sindicatos estatales y a los legisladores. Por ahora, excluyó de ese diálogo al gobernador electo Alberto Weretilneck que hizo reparos al acuerdo para el pase a planta cuanto fue anunciado en marzo pasado como parte de un acuerdo entre el Gobierno y el gremio ATE.

“Todavía no hay proyecto, estamos todavía en esta etapa de regularización de distintas situaciones y de repaso de la distribución de los empleados”, respondió la mandataria.

Carreras admitió que se trabaja en un análisis de la situación de los porteros, como se mencionó semanas atrás, entre quienes existe la modalidad de contrato por hora cátedra que en primer término deben pasar a la nómina de contratados y luego podrían acceder a la planta permanente del Estado.

La mandataria señaló esta situación como “una serie de irregularidades en la forma de contratación de los porteros” y explicó que de manera posterior a la pandemia se sumó personal auxiliar de educación en las escuelas, por una necesidad, y para concretar un contrato rápido se apeló a esta figura que ahora se debe recomponer.

Carreras indicó además que se realiza un informe del crecimiento de la planta de médicos dependientes del Ministerio de Salud en la pospandemia, porque luego de un crecimiento en ingresos a los hospitales durante la pandemia hubo una paralización y “ahora volvimos a incorporar médicos a partir de las especialidades que se van demandando”.

La demora en el envío del proyecto genera preocupación entre los estatales y especialmente el gremio ATE que considera incumplido el compromiso asumido meses atrás y apela a que Weretilneck levante el veto y respalde un proceso de regularización de los trabajadores como hizo en sus gobiernos en dos oportunidades.

Respecto a la advertencia de Aguiar, quien amenazó que Carreras “va a tener que utilizar ese avión tan polémico que compró para volver a Bariloche porque por las rutas no lo va a poder hacer” si no envía el proyecto de pase a planta a la Legislatura, la gobernadora dijo que tiene un “nivel de diálogo lo suficientemente bueno con ambos gremios como para pensar que no es un escenario al que estemos yendo”.