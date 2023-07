Aguiar amenazó con cortar rutas si no aprueban el pase a planta de 2800 contratados en Río Negro

Rodolfo Aguiar lanzó su campaña en la provincia de Río Negro de cara a las elecciones nacionales en las cuales pretende transformarse en el nuevo referente del gremio ATE a nivel nacional pero también aprovechó la oportunidad para mandar un claro mensaje no sólo a la gobernador Arabela Carreras sino también al senador y electo gobernador, Alberto Weretilneck para que se apruebe el proyecto de pase a planta permanente de más de 2800 trabajadores contratados en Río Negro.

«Si la gobernadora Carreras no remite el proyecto de ley de pase a planta permanente a la Legislatura creo que va a tener que utilizar ese avión tan polémico que compró para volver a Bariloche porque por las rutas no lo va a poder hacer. Vamos a defender con uñas y dientes ese acuerdo que tuvo ATE», dijo Aguiar al analizar las dudas que surgieron tras conocerse el anuncio que había sido confirmado por la mandataria rionegrina.

El dirigente de ATE aseguró que el rechazo inicial del senador Alberto Weretilneck (JSRN) tuvo que ver con las características de este proceso y para discutir la cuestión de fondo. «No creo que el gobernador electo rechace la posibilidad de darle estabilidad a sus trabajadores», sostuvo.

«Estamos confiados en que más tarde o más temprano se va a dar», sentenció.

Al igual que viene sosteniendo en los últimos años, reconoció que el pase a planta permanente puede generar un gran debate pero aclaró que hay que derribar el mito de que significa más para el Estado. «Le significa cero pesos. Hoy un trabajador de planta permanente percibe el mismo monto de sueldo que un contratatado», dijo al programa Ya es Tiempo, que se emite por RN Radio.

«Con qué objetivo puede tener un gobernante trabajadores precarizados. No es la intención y no ha sido nunca de la gestión de JSRN que se ha caracterizado por democratizar el Estado. Si esto no sucede sería el primer acuerdo que estarían incumpliendo en 12 años de gobierno», sentenció.

¿El Estado necesita más empleados?

El dirigente nacional dijo que también está pendiente el debate sobre la funcionalidad que hay de los trabajadores, y por poner un caso puso de ejemplo los porteros de las escuelas. «Hay algunas donde se necesitan 8 porteros y sólo hay dos y el recurso humano está siendo recargado y su salud está siendo afectada. Probablemente deberá recurrir a una licencia y también hay casos en (educación o salud) donde sólo se necesitan 6 y hay 12″, sostuvo.

Y en este sentido aclaró que la discusión pasa por la distribución del recurso humano.

El vínculo con Weretilneck

El dirigente dijo que volvió a dialogar con el actual senador en Cipolletti. «Los enojos de Weretilneck le duran en promedio como cinco años. Uno tiene que tener cuidado de que no se moleste mucho si uno quiere cuidar un vínculo institucional y que ha ATE le costó mucho tiempo», sostuvo.

Y aseguró que con el paso del tiempo ha ido cambiando. «En mi caso lo ayudé con terapia. Cambié las armas por el ajedrez para graficar la política. Uno cree que a todos les pasa lo mismo y capaz que Weretilneck está más tozudo y más porfiado. En mi caso -si nos vinculamos- va encontrar a un dirigente gremial más maduro y con más experiencia«, sostuvo.

Escuchá a Rodolfo Aguiar, en «Ya es tiempo» por RÍO NEGRO RADIO:

