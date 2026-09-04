«No hay riesgo estructural» en la Escuela 16 de Bariloche, aseguran desde el Ministerio de Educación

La subsecretaria de Consejos Escolares, a cargo de la Coordinación General de Infraestructura Escolar de la provincia, Mónica Pouso, aseguró este viernes que “no hay riesgo estructural” en las paredes de un sector de la Escuela 16 de Bariloche, donde aparecieron grietas, según la evaluación que hicieron ingenieros del Ministerio de Obras Públicas de Río Negro.

“Quiero llevar tranquilidad a las familias de la comunidad educativa: no hay riesgo estructural, las paredes no se van a caer”, aseguró la funcionaria del Ministerio de Educación y Derechos Humanos.

Dijo que las autoridades de la Escuela 16 decidieron suspender las clases presenciales “no haciendo caso a nuestros profesionales” que fueron los que hicieron la primera inspección del edificio tras la aparición de las grietas a finales de agosto pasado.

“Si nuestros profesionales hubieran encontrado un riesgo lo hubiesen informado, ¿por qué mentiríamos?”, planteó Pouso. “Entendemos el temor de las familias (de la comunidad educativa), pero se habló de abandono por parte del Consejo Provincial de Educación, que no se hizo cargo”, cuestionó.

Pouso señaló que comprende el malestar de los padres y madres porque suspendieron las clases en seis aulas del colegio “por estar desinformados”. Insistió que los responsables de la Escuela 16 tomaron esa decisión “sin hacer caso a los informes de nuestros profesionales”.

Comentó que las autoridades del establecimiento educativo organizaron clases virtuales y un esquema de rotación para tener clases presenciales, “Fue una decisión que tomaron desde la parte pedagógica, no de la parte técnica”, sostuvo Pouso.

La aparición de las grietas

Recordó que la tarde del 25 de agosto pasado recibieron la información de autoridades de la Escuela 16 que advirtieron sobre grietas en paredes de dos aulas.

Al día siguiente, técnicos de Educación visitaron el edificio y constataron que el problema estaba en la vinculación entre el edificio histórico de la escuela, que fue construida en 1930, y la ampliación que se hizo en 1975.

Comentó que los técnicos de Educación colocaron testigos en la parte donde están las grietas en las paredes para observar si había movimiento en la estructura. Los resultados preliminares arrojaron que no había riesgo estructural.

Pouso destacó que el 12 de este mes, un ingeniero civil, con una maestría en Geotermia, hará un estudio de suelo en la escuela, y presentará después el informe correspondiente.

Aseguró que cuando ese informe esté listo y se haya descartado algún problema de suelo como posible causante de las grietas, el CPE hará las reparaciones en las paredes de las dos aulas. Según Pouso, en principio, no serán trabajos muy complicados.

Un llamado a licitación para reparar el techo

Aseveró que el 18 de este mes el CPE hará el llamado a licitación pública para la intervención del techo de la Escuela 16 que requiere de reparaciones porque hay filtraciones en algunos sectores por las lluvias que hubo este invierno.

Aclaró que esos trabajos se consensuarán con la Comisión Municipal de Patrimonio Histórico porque el edificio de la Escuela 16 forma parte del patrimonio histórico de Bariloche. La funcionaria aclaró que en esta licitación venían trabajando desde hace tiempo y desestimó que esas reparaciones en el techo sea a consecuencia de las grietas en las paredes de dos aulas.

La comunidad educativa

Liliana, que tiene dos hijos que estudian en la Escuela 16, aclaró este viernes que “en ningún momento los directivos dijeron que las clases se iban a suspender”. Indicó que las clases “están aseguradas en otros espacios del establecimiento”.

«El problema que tenemos hoy es que en el informe los arquitectos no afirman que se puede habilitar el normal funcionamiento del área afectada”, observó. Mencionó que “en los próximos días se emitirá un informe. No dan el ok para el funcionamiento normal de la escuela”

“En los próximos días se emitirá informe correspondiente a fin de garantizar el buen funcionamiento edilicio”, indica el acta que hicieron los inspectores del área de Arquitectura e Infraestructura Escolar del Ministerio de Educación, tras la visita que hicieron este jueves a la Escuela 16 con ingenieros del Ministerio de Obras Públicas.