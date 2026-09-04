El Gobierno inicia un proceso sancionatorio contra 45 actores por operar en Malvinas.

El Gobierno de Javier Milei anunció este viernes que la Cancillería iniciará procedimientos sancionatorios contra 45 personas humanas y jurídicas por su presunta participación en actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas.

Malvinas: el Gobierno sancionará a 45 personas y empresas

Según detalló Infobae, la medida apunta a determinar si esas empresas, accionistas y firmas proveedoras incurrieron en una violación de las prohibiciones establecidas por el artículo 2° de la Ley 26.659, que regula las actividades hidrocarburíferas vinculadas con el territorio argentino y su plataforma continental.

Desde la Oficina de Prensa señalaron que la investigación no se limitará a las compañías que desarrollarían directamente las tareas de exploración y explotación. “Se iniciará el procedimiento sancionatorio no sólo contra empresas que se encontrarían llevando adelante ilegítimamente actividades hidrocarburíferas en nuestra plataforma continental, sino también contra accionistas suyos y empresas que le han estado prestando servicios”, indicaron.

El Gobierno justificó la decisión en el avance de las actividades vinculadas con la extracción de recursos naturales en el archipiélago, cuya soberanía la Argentina reclama desde hace décadas.

“Las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes son argentinos. Por historia y por derecho. No hay discusión”, sostuvo la administración nacional.

En ese sentido, el Ejecutivo remarcó que la posición argentina sobre la soberanía no se modifica por la ocupación británica y advirtió que en los últimos tiempos se profundizaron las actividades destinadas a la explotación de los recursos naturales de la zona.

Con información de Infobae