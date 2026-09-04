Bariloche: El fallo por el caso Latiff tiene destino asegurado en el Tribunal de Impugnación

La fiscal jefe Betiana Cendón ya había anticipado su voluntad de apelar segundos después de escuchar el veredicto de absolución de Ismael Choque Vargas por el homicidio de Gastón Latiff, y hoy la abogada que ejerció como querellante, Marcela Fragala, dijo que ambas mantuvieron un intercambio sobre lo decidido por los jueces, compartieron su abierto desacuerdo y se ratificaron en la determinación de revertirlo en la instancia superior, ante el Tribunal de Impugnación.

Ambas habían sostenido en sus alegatos la acusación por homicidio simple. Pero el tribunal integrado por Sergio Pichetto, Martín Arroyo y Bernardo Campana, resolvió por unanimidad que Choque Vargas quedaba a salvo de cualquier responsabilidad penal por entender que actuó en legítima defensa. El fallo generó también fuerte disgusto entre los familiares de Latiff, que avalarán todos los recursos necesarios en el interés de lograr una condena.

El imputado fue liberado el último miércoles, apenas conocido el fallo, luego de permanecer más de un año y medio bajo prisión preventiva, alojado en el hospital Ramón Carrillo por una patología de salud mental.

Fragala criticó en duros términos la resolución de los jueces. Dijo que la tomó por sorpresa y que no se condice con lo expuesto en los cinco días de debate oral. Entendió que resultó clave la imposibilidad que tuvieron las partes acusadoras de presentar la reconstrucción del hecho y el informe de criminalística producido a partir de es medida. Recordó que la defensa pidió y logró que lo descartaran como prueba por una presentación fuera de término.

El fallo consideró que Latiff había sido quien agredió en primer término a su matador, con golpes y empujones, que no cesó en ningún momento y que intentó arrebatarle el cuchillo. Aun así recibió siete puñaladas, la más grave de ellas en el cuello, que le provocó en pocos minutos la muerte por hipovolemia.

Un contexto difícil de interpretar

La pelea previa que se desató en el escenario del crimen -una despensa del barrio San Francisco- fue confusa y durante el juicio hubo varios relatos, no del todo coincidentes. La abogada querellante dijo que para ella y para la fiscal “quedó probado” con suficiencia que se trató de un homicidio simple, lo cual hubiera derivado en una condena no menor a los 8 años de prisión.

Señaló que los jueces fundaron varias de sus conclusiones en el principio de que la duda “favorece al reo” y esperan que el Tribunal de Impugnación lo revise. “Valoraron muchas cosas de una manera que no estamos entendiendo”, afirmó.

Sostuvo que el veredicto leído por el juez Campana fue solo “una síntesis”, que espera conoce todos los argumentos cuando se conozca la sentenciacompleta, la semana próxima, y desde entonces tendrán diez días para presentar la impugnación.

Fragala cuestionó también que el tribunal haya tomado como dato indubitable que Choque tenía una inferioridad física, en altura y contextura, respecto de Latiff. “Es no era así y no está demostrado en ningún informe objetivo -aseguró-, yo conocí a Latiff y de físico eran muy similares”. Dijo que a partir de esa supuesta desventaja, para el fallo, Choque quedaba legitimado para defenderse “con todas las puñaladas que quiso”.

Recordó que estuvo presente con las otras partes del proceso en la reconstrucción del hecho, pero que perjudicó a la querella y la fiscalía que esa actuación no haya sido incorporada al juicio, ya que “había un informe de criminalística muy fundado”. Dijo que no les permitieron presentar “la secuencia fáctica” de la reconstrucción, y esa omisión resultó clave.

La abogada refirió que el testimonio de la expareja de Latiff en alguna medida lo perjudicó porque “no se lleva bien con la familia”. Y agregó que el relato brindado por la titular del comercio, de apellido Aburto, también obró a favor de Choque porque es vecina y conocida de su exnovia, que lo acompañaba el día del hecho.

El relato brindado por Choque fue “pura actuación”

Romina Juárez es hermana de Latiff. Junto a su madre y otros familiares viajaron desde Buenos Aires “con gran esfuerzo” -según subrayó- para seguir las instancias del juicio. Dijo que el veredicto lo recibieron “muy mal” y que les causó “profunda tristeza”, pero no pierden la esperanza de que un tribunal superior haga “una evaluación más objetiva” y anule la absolución.

Dijo que la declaración que brindó Choque el primer día del juicio tuvo fuerte influencia, pero “fue pura actuación, no se le caía una lágrima”. Para Romina, ese y otros elementos influyeron en forma decisiva sobre los jueces. “Se basaron mucho en la historia de vida del asesino y no me parece justo -observó-. Aunque no estaban para eso, a mi hermano también lo juzgaron por su historia de vida”, en referencia a su consumo de drogas.

Recordó que Latiff había ingresado al local desarmado y “para atacar a otros con los que tenía un problema, delincuentes seguramente, que escaparon del lugar. Y no para pelear con este señor”, por Choque Vargas. La mujer dijo estar en completo desacuerdo con el fallo y confía en lograr otro resultado a futuro porque la abogada que los representa es “una de las mejores”.