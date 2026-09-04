Reforma política: el Gobierno convoca a la Comisión de Asuntos Constitucionales en el Senado y busca acelerar un dictamen

El oficialismo de La Libertad Avanza en el Senado de la Nación convocó a reanudar la reunión de la comisión de Asuntos Constitucionales para continuar con el debate de la Reforma Política, iniciativa con la que el Gobierno nacional busca eliminar o suspender las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). El encuentro anterior había entrado en un cuarto intermedio y la actividad se retomará el martes 15 de septiembre a las 15.30.

La citación fue formalizada por el presidente de la comisión, el senador fueguino Agustín Coto (La Libertad Avanza), en sintonía con lo fijado por la mesa política del Ejecutivo nacional. El tratamiento del Proyecto de Ley de Reforma Electoral Integral no garantiza la firma inmediata del dictamen ese mismo día, según explicaron fuentes oficialistas, ya que el objetivo de la convocatoria es sostener las negociaciones parlamentarias para juntar los apoyos necesarios.

La mesa política del Gobierno, encabezada por Karina Milei en Casa Rosada, definió avanzar con el proyecto en el Senado durante una reunión celebrada esta semana. La fecha fijada para retomar la comisión coincide con la presentación prevista del Presupuesto 2027 en la Cámara de Diputados, aunque desde Balcarce 50 no descartaron que los debates puedan comenzar antes.

El núcleo de la propuesta contempla la supresión de las PASO, una herramienta que en el Ejecutivo consideran clave suspender de cara a las elecciones de 2027 para condicionar el armado del peronismo. El articulado incluye además la implementación de la Ficha Limpia y modificaciones al régimen de financiamiento partidario.

Sobre el contenido de la reforma, la senadora Patricia Bullrich, jefa del bloque oficialista en la Cámara alta, señaló: “Vamos a discutir toda la cantidad de partidos políticos, cómo se va a afiliar, qué va a ser digital. Queremos terminar con los partidos truchos, no usar tanto dinero público, no usar tantos espacios cedidos que terminan siendo un desastre porque no los ve nadie”, en declaraciones vertidas ante Infobae.

En paralelo al armado del temario electoral, en Casa Rosada evaluaron la convocatoria opositora prevista para el 9 de septiembre en la Cámara de Diputados, donde se busca tratar la prórroga de la emergencia en discapacidad y el endeudamiento familiar. Desde el entorno presidencial calificaron de «humo» esa iniciativa opositora.

El movimiento legislativo del oficialismo se produce tras una semana con dificultades parlamentarias, marcada por la caída del dictamen del Súper RIGI en el Senado. La firma del despacho fue bloqueada por legisladores aliados de la UCR, el PRO y el peronismo disidente, entre ellos Maximiliano Abad (UCR, Buenos Aires), Carlos Espínola (peronismo no kirchnerista, Corrientes) y Martín Goerling (PRO, Misiones), quienes exigieron mayores protecciones para los proveedores de insumos nacionales.

Los senadores opositores alineados solicitaron extender el margen de preferencia fijando que una oferta local sea considerada competitiva si su valor no supera en más de un 15% a la extranjera. Ante la falta de aval del Ejecutivo a esos agregados, Bullrich remarcó que solo aceptaría el esquema original con el beneficio del 20% para bienes locales y la exigencia de conexión eléctrica a proyectos mayores a US$1.000 millones. “Si tiene tanto problema, nos quedamos con el RIGI”, advirtió la legisladora nacional.

Con información de Infobae.