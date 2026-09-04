Multa millonaria: Neuquén sancionó a una reconocida empresa por fallas en telefonía e internet

Neuquén multó a una empresa por fallas en telefonía e internet. Foto: gentileza

El Gobierno de Neuquén sancionó a una reconocida empresa de telecomunicaciones con una multa de $241,9 millones por incumplir el artículo 8 bis de la Ley Nacional de Defensa del Consumidor, que garantiza a usuarios y consumidores el derecho a recibir un trato digno y equitativo.

Multa millonaria por dejar sin conectividad a usuarios neuquinos

La medida surgió a partir de los reiterados reclamos de vecinos de Caviahue, Loncopué y El Huecú por las constantes interrupciones y deficiencias en los servicios de telefonía e internet.

Ante esta situación, la Dirección Provincial de Protección al Consumidor, dependiente del Ministerio de Gobierno, Mujeres y Derechos Humanos, inició una inspección de oficio y realizó actas de constatación en las localidades afectadas.

Durante el relevamiento, los inspectores comprobaron que el servicio de Movistar se brindaba de manera deficiente y que, en algunos casos, directamente era inexistente. Las fallas tuvieron consecuencias concretas en la vida cotidiana: los usuarios no podían utilizar billeteras virtuales, comunicarse ante situaciones de inseguridad, desarrollar actividades laborales y comerciales ni acceder con normalidad a servicios vinculados al turismo.

A esto se sumó otra dificultad: la falta de conectividad impedía que los propios usuarios pudieran comunicarse con los canales telefónicos habilitados por la empresa para efectuar reclamos y solicitar soluciones.

Desde Protección al Consumidor consideraron que esta combinación de deficiencias generó situaciones de indefensión y vulneró el derecho a un trato digno y equitativo establecido por la normativa nacional.

La sanción equivale a 147 Canastas Básicas Totales para un hogar tipo 3 y asciende a $241.923.192, aunque el monto será actualizado al momento del pago según el valor vigente de la Canasta Básica Total publicado por el Indec.

La decisión busca reforzar el cumplimiento de los derechos de los consumidores y establece que las empresas deben garantizar condiciones adecuadas de atención y respuesta, independientemente del lugar donde residan sus usuarios.