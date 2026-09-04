Alerta amarilla por viento en Río Negro y Neuquén: cuáles son las zonas afectadas el sábado

Un nuevo frente meteorológico comienza a impactar sobre la región norte de la Patagonia trayendo consigo un significativo incremento en la intensidad del viento. De acuerdo con los datos brindados por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), rige una alerta amarilla por viento que afectará de manera directa a amplias zonas de las provincias de Río Negro y Neuquén.

Por su parte, la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) anticipa un descenso de las temperaturas máximas y condiciones de inestabilidad, acompañadas por ráfagas que podrían superar los límites habituales para esta época del año.

Zonas afectadas en Neuquén: el norte y centro bajo aviso

En la provincia de Neuquén, el fenómeno se sentirá con mayor fuerza sobre la franja central y el departamento Minas, extendiéndose hacia el norte neuquino. El personal de Defensa Civil solicitó extremar las precauciones al circular por las rutas provinciales y nacionales debido a la posible presencia de polvo en suspensión y fuertes vientos cruzados.

Las localidades comprendidas dentro de la alerta son:

Aluminé y cordillera central.

y cordillera central. Las Lajas y Loncopué .

y . Chos Malal, Andacollo y Buta Ranquil.

Zonas afectadas en Río Negro: alerta desde la costa hasta el Valle Medio

En el territorio rionegrino, el SMN mantiene el aviso amarillo para toda la franja costera, el Valle Medio y sectores de la Región Sur. Según los registros de la AIC, el viento rotará al sector sudoeste/oeste con ráfagas sostenidas que afectarán el normal desarrollo de las actividades al aire libre.

Las áreas bajo seguimiento oficial incluyen:

Región Sur: Valcheta y zonas de influencia.

Valcheta y zonas de influencia. Zona Atlántica y Costa: San Antonio Oeste, Las Grutas, Viedma y General Conesa.

San Antonio Oeste, Las Grutas, Viedma y General Conesa. Valle Medio y Río Colorado: Río Colorado, Choele Choel, Lamarque, Luis Beltrán, Chimpay, Coronel Belisle, Darwin y Pomona.

Recomendaciones ante la alerta amarilla por viento

Ante este tipo de fenómenos, las autoridades de Protección Civil recomiendan a los vecinos: