No hay colectivos al aeropuerto de Bariloche y el municipio acusa a nación

Dos inspectores de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) procedieron al secuestro de un colectivo de la línea 72 de Mi Bus en el aeropuerto de Bariloche.

El operativo de fiscalización se llevó a cabo cuando el chofer del colectivo se disponía a abandonar la terminal aérea luego de cargar a los pasajeros. En ese momento, los inspectores abordaron la unidad y exigieron la habilitación nacional. Pese a las explicaciones del trabajador acerca de que se presta un servicio de transporte urbano que cuenta con habilitación municipal, decidieron infraccionarlo.

Desde ayer, la línea que une Bariloche con el aeropuerto no funciona.

«La línea no está en servicio porque la gente de la CNRT no tiene criterio y aplica mal la normativa. Bariloche firmó un convenio en 2004 cuando el mismo aeropuerto solicitó el servicio de transporte público de pasajeros que no solo traslada al personal aeroportuario sino que lleva y trae turistas«, objetó el director de Tránsito de Bariloche, Carlos Catini. Recordó que incluso, el gobierno nacional, a través de la CNRT, otorga subsidios para el combustible a Mi Bus y entre esas líneas, se encuentra la 72.

El titular de Tránsito cuestionó que el procedimiento de la CNRT se llevó adelante de manera imprevista, sin aviso. «El municipio le presta a la CNRT un box en la terminal de ómnibus y el organismo no colabora ni con la luz ni con el gas, ni nada. Lo mínimo que hubiésemos pretendido es que nos avisen de una medida así«, expresó.

Catini consideró además que hubo «una mala intención» ya que los inspectores de la CNRT esperaron a que los pasajeros subieran a la unidad, pagaran con la tarjeta Sube y una vez que el colectivo se disponía a avanzar, se acercaron al colectivo para exigir la habilitación nacional. «Todas estas unidades están habilitadas por el municipio con seguro y RTO. Como no tenía habilitación nacional, procedieron a bajar a todo el mundo y retener la unidad», contó Catini.

Consideró llamativo que la medida en la línea 72 se produjera a pocos días del bloqueo de la ruta al aeropuerto de Bariloche por parte de remiseros y taxistas de Barilocen reclamo por el «mal uso de las habilitaciones de transportes». Hubo momentos de tensión cuando el delegado de la CNRT en Bariloche, Claudio Thieck, se acercó hasta el lugar.

«Esa protesta estuvo motivada por la forma en que la CNRT otorga las habilitaciones aeroportuarias que se alejan de las prestaciones que deben tener. Hace dos meses, desde el municipio detectamos empresas de El Bolsón y La Angostura que prestan servicios desde el aeropuerto de Bariloche», acotó Catini. Aseguró que recogen pasajeros en el aeropuerto y los llevan a distintos puntos de Bariloche, «mezclándose con los prestadores locales». Son combis y micros que ofrecen traslados al centro de Bariloche, por ejemplo, por 500 pesos.

Planteó que esta situación se expuso ante la CNRT, pero no hubo respuestas. Los transportistas se encargaron también de efectuar los reclamos correspondientes, y ante el silencio, definieron cortaron la ruta al aeropuerto en plena Semana Santa. «No se si el procedimiento de la línea 72 fue una represalia o no. Seguro, es un procedimiento mal realizado«, expresó Catini.