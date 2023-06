Liberaron a una machi en Villa Mascardi: «No podríamos usurpar nuestro propio territorio»

La machi Betiana Colhuan, perteneciente a la comunidad Lafken Winkul Mapu, recuperó su libertad después de ocho meses de prisión domiciliaria. En sus primeras declaraciones, afirmó que «como mapuche entendemos que no podemos ser usurpadores de nuestro propio territorio que fue usurpado por el estado argentino«. Mientras tanto, el legislador rionegrino Juan Martín evaluó denunciar el acuerdo que mantiene la comunidad con el gobierno nacional y pidieron continuar con el proceso judicial más allá de la liberación de las mujeres mapuches de Villa Mascardi.

«La sociedad es ignorante: es difícil de comprender que somos un pueblo preexistente. El pueblo mapuche estaba antes de que se conformara Argentina y Chile», señaló Colhuan, en diálogo con RÍO NEGRO RADIO.

Colhuan señaló que el territorio de Villa Mascardi sufrió dos atropellos, haciendo referencia al asesinato de Rafael Nahuel en 2017 y al incidente del 4 de octubre en el que fueron heridos y detenidos miembros de la comunidad.

A su vez, resaltó que permanecieron ocho meses detenidas como «prisioneras políticas mapuche, junto a sus hijos» hasta la firma del acuerdo con el gobierno en el que se reconoció el espacio ceremonial sagrado y el rewe. «Se firmó la devolución del espacio y se acordó la caída de las causas en las que estamos imputadas», dijo.

Juntos por el Cambio y propietarios en Villa Mascardi repudiaron el acuerdo: «El proceso judicial tiene que continuar»

El legislador Juan Martín advirtió que desde Juntos por el Cambio evalúan denunciar el acuerdo entre los referentes del pueblo mapuche y las autoridades del gobierno nacional. El parlamentario advirtió que esta situación en Villa Mascardi sentará antecedentes en el futuro.

«Uno de los peores aspectos del acuerdo es que, de alguna manera, impide la acción de la Justicia al permitir la liberación de las únicas personas detenidas por delitos que se están investigando«, indicó el legislador.

«Es muy mala señal -agregó- en el contexto de una situación en la que todavía hay muchos prófugos, que evidentemente el Estado no va a insistir para que se los busque, garantizando así su impunidad», continuó Martín.

Uno de los propietarios de Villa Mascardi, Luis Dates, opinó que la excarcelación de las tres mujeres «era algo previsible»y dijo que no les preocupa la excarcerlación sino que las «acciones judiciales no continúen». «La excarcelación es un derecho de cualquier detenido. Pero el proceso debe continuar«, expresó.

Según el acuerdo, Parques desistió de presentarse como querellante en la causa por usurpación en Mascardi. Al respecto, Dates dijo que «lo grave es la intromisión del Poder Ejecutivo en el Poder Judicial».

Recordó que «más allá de la causa de usurpación en el predio de Parques, hay muchas otras causas por usurpación, delitos contra las personas y la propiedad. Estamos evaluando con abogados una serie de acciones para llevar adelante. La Secretaría de Derechos Humanos no tiene competencia para firmar lo que firmó y el Inai no tiene competencia para otorgar territorio a personas que no están registradas», afirmó.