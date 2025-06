Nueva inspección al cuartel de Zapala, a dos años del asesinato del soldado Pablo Córdoba

Este domingo familiares y amigos del soldado Pablo Córdoba marcharon por las calles de Zapala para exigir justicia, al cumplirse dos años de su asesinato dentro del Grupo de Artillería 16 donde cumplía guardia como voluntario.

La mamá, Natalia Uribe, relató que la semana pasada el nuevo juez de la causa accedió a un pedido suyo y realizó una inspección ocular en el cuartel donde mataron a su hijo de dos disparos en la cabeza.

«Pude conocer personalmente al juez, me llevé una buena impresión, me dio las condolencias, me dio el trato que creo que me corresponde, como la mamá de una víctima de un asesinato», dijo Natalia a diario RÍO NEGRO.

El nuevo juez asumió en marzo, se trata de Ezequiel Humberto Andreani y es subrogante en el juzgado federal de Zapala. Reemplaza a Hugo Greca, quien durante un año y medio al frente de la investigación no la sacó del estancamiento.

Natalia destacó el respeto con el que la trató Andreani porque la reconstrucción del hecho que dirigió Greca a fines del 2023 terminó en escándalo, con el juez a los gritos y denunciado por abuso de autoridad.

La mamá y la hermana de Pablo son representadas por Pedro Pugliese, defensor público de la víctima.

Apartaron a Gendarmería y Policía Federal

Otra novedad es que Gendarmería Nacional y la Policía Federal fueron apartadas de la investigación. Las dos fuerzas federales realizaron la mayoría de las pericias incorporadas al expediente pero cometieron groseros errores como no preservar el lugar del crimen y volcarse hacia la hipótesis del suicidio, que fue descartada por la prueba científica. Ahora interviene la Policía de Seguridad Aeroportuaria.

La mamá de Pablo agradeció a quienes asistieron a la marcha del domingo. «Fueron todos los que esperaba, y los que faltaron no me extrañó», dijo. Explicó que invitaron al intendente Carlos Koopmann (MPN) y los concejales pero no se hicieron presentes.

Tampoco hubo militares «que conocieron a mi hijo desde chico». Señaló que siente «asco» por el Ejército, porque «se fueron los jefes que estaban y los que vinieron de reemplazo siguen con la misma actitud, no hablan, no dicen nada, y todos saben lo que pasó».

En el mismo cuartel en marzo de 1994 asesinaron al soldado Omar Carrasco, lo que puso fin al servicio militar obligatorio.