Nueva Ley Ómnibus: el diputado Zago adelantó que ingresará «los primeros días de la semana que viene» al recinto

El diputado por La Libertad Avanza Oscar Zago, titular del bloque en la Cámara de Diputados, adelantó que la nueva Ley Ómnibus ingresará «los primeros días de la semana que viene» y que es «bastante reducida».

Zago adelantó que la nueva Ley Ómnibus es “bastante reducida», con «el paquete fiscal separado”. “Se están viendo las últimas cuestiones que estamos discutiendo con los gobernadores, viendo la posibilidad de que acompañen los legisladores”, agregó.

Para el titular del bloque oficialista, la aprobación de la ley “es lo más importante” para avanzar con las transformaciones de fondo que tiene en mente el Poder Ejecutivo. “Es el cambio que vamos a tener con el acompañamiento de distintos sectores”, manifestó.

Zago deslizó que el DNU se trataría recién después de que pase por el recinto la nueva ley ómnibus y que coincidirá con una fecha cercana al 25 de mayo, fecha donde se firmará el «Pacto de Mayo» anunciado por el presidente Javier Milei en la apertura de la Asamblea Legislativa.

Aseguró que no cree que el peronismo vaya a conseguir los votos necesarios para voltear en el recinto de la Cámara Baja el DNU y confió en que el oficialismo logrará los acuerdos necesarios para conseguir los votos y aprobar el decreto: «El DNU está en vigencia, no creo que el peronismo consiga los votos para voltearlo, me parece que vamos a tener una aceptación”, expresó.

El Gobierno puso un pie en el acelerador. Informó que «en las próximas horas» enviará a la Cámara de Diputados un borrador de dictamen de la “ley bases” o Ley Ómnibus y también remitirá el paquete fiscal, donde se repondrá el Impuesto a las Ganancias con un nuevo mínimo no imponible de $1.800.000 para solteros y $2.200.000 para casados con hijos.

Así lo informaron el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y el ministro del Interior, Guillermo Francos, a diputados de Hacemos Coalición Federal y la UCR, los dos bloques decisivos para la suerte de las leyes, en el marco de dos reuniones por separado en el Salón de los Escudos de Casa Rosada, donde los legisladores salieron satisfechos.

Los funcionarios informaron que la intención es remitir, entre este martes y miércoles, la nueva versión de la Ley Ómnibus para que la semana próxima comience a tratarse en comisiones, con el objetivo de que se vote en el recinto el 24 de abril. Los diputados trabajarán sobre el expediente que ya tiene estado parlamentario.