Nueva propuesta bajo análisis: Presti se reúne con Manuel Adorni por la obra social de las Fuerzas Armadas

El actual ministro de Defensa, Carlos Presti, se reunirá este martes con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, para presentarle una propuesta. Se trata de un proyecto que plantea la creación de una nueva obra social que beneficiará a todo el personal de las Fuerzas Armadas.

A pocos días de haber aterrizado en el Ministerio de Defensa, empujó el inicio de la auditoría de la Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA) con el objetivo de ordenar el estado de situación e intentar resolver los problemas que presenta a la hora de brindar cobertura.

Obra social de las Fuerzas Armadas

La IOSFA es de los principales pedido que realizan los militares quienes cuestionan el alcance y las coberturas de la obra social que cuenta con 600.000 afiliados.

El reclamo se acrecentó debido a que en las últimas dos semanas, se registró la muerte de tres soldados, investigados como potenciales suicidios.

Un efectivo en funciones indicó a Noticias Argentinas, que los problemas de salud menos no cuentan con un abordaje integral y sostuvo: «El Ejército no contempla la salud mental y IOSFA no ayuda en nada«,

Desde el entorno de Presti aseguran que ya está al tanto de los pedidos del sector y que trabajará para resolverlos. En ese sentido, argumentaron: «La idea es cumplir con las solicitudes porque la prioridad es la misión, pero también cuidar de la tropa y la familia militar».

La iniciativa de impulsar una auditoría en la obra social fue del antecesor de Presti, Luis Petri quien lo anunció previo a dejar sus funciones para asumir la banca en el Congreso.

Con información de Noticias Argentinas