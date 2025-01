Osvaldo Llancafilo participó de la reunión con Martín Menem: «las PASO ya cumplieron su ciclo»

En conjunto con otros diputados de la oposición «dialoguistas», el diputado nacional por Neuquén, Osvaldo Llancafilo, participó de la reunión con Martín Menem. En el encuentro, que se desarrolló en el despacho del presidente de la Cámara de Diputados, el oficialismo habría logrado el consenso para suspender las primarias y busca llevar el tema al recinto el próximo 6 de febrero de cara a las sesiones extraordinarias.

Con el objetivo de destrabar temas centrales como la eliminación de las PASO, la sanción del proyecto de Ficha Limpia y la aprobación de los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla para la Corte Suprema, el oficialismo se prepara para una semana decisiva en el Congreso. En este marco, el gobierno recibió a representantes de bloque dialoguistas para intentar cerrar acuerdos.

El legislador Osvaldo Llancafilo mostró su respaldo a las iniciativas del oficialismo, se refirió a la reunión y aseguró que «es saludable porque no es bueno llegar a las sesiones sin tener un conocimiento pleno de los temas».

Suspensión de las PASO: «las PASO ya han cumplido un ciclo»

En este sentido, el diputado por el MPN se refirió a las principales temas a tratar en las extraordinarias, y aseguró que a la eliminación o suspensión de las PASO «requiere justamente de una tarea más minuciosa a la hora de tomar definiciones, más allá de que yo comparto la idea de que las PASO ya han cumplido un ciclo», detalló.

En este sentido, argumentó que «hoy vemos cómo en ese tipo de elecciones la mayoría de los partidos políticos o presentan una sola lista, lo que en la forma tradicional significaría la proclamación directa sin necesidad de ir a una elección para lograr el 1.5% de los votos y ser validados para ir a la general». Por otro lado aseguró que los partidos políticos que tienen líneas internas, «obtienen un porcentaje de los aportes destinado a este tipo de elecciones y después obtienen un porcentaje de votos muy bajo». «Entonces se ha perdido el sentido y eso tiene un costo ni más ni menos de 50 millones de dólares«, continuó.

En este sentido, se refirió a que durante la reunió con los diputados «dialoguistas», se planteó la posibilidad de tomar un camino «intermedio», en el cual no se eliminen definitivamente, y se opte por suspenderlas este año para luego hacer «un análisis más minucioso».

Ficha Limpia: «creo que es positivo que se pueda avanzar, pero no tiene que ser una ley a medida o en contra de alguien»

Respecto al proyecto de Ficha Limpia, aseguró que se trata de un proyecto que no es nuevo y que en muchos países como Brasil, ya hace muchos años lo aplican. En esta línea, aseguró que es cierto que esto de la «malversación de fondos, enriquecimiento ilícito, administración fraudulenta, son delitos contra el Estado graves». Consultado sobre si es un proyecto que busca lisa y llanamente la proscripción de algunos candidatos, aseguró que en la Argentina hay dirigentes que entienden que es lo que se busca, y se refirió al caso de Cristina Fernández de Kirchner: entendiendo que sería una ley que busca legislar «hacia atrás», puedo «entender que quizás ella y otras personas más se sientan, por supuesto, agraviados en sus derechos».

«Creo que es positivo que se pueda avanzar en ficha limpia, pero sí, yo acuerdo que no tiene que ser una ley a medida o en contra de alguien», aseveró.

La aprobación de los pliegos de para la Corte Suprema: «tiene que existir una armonía en el andamiaje jurídico electoral

Sobre la posibilidad de aprobar los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla para la Corte Suprema, el diputado del Movimiento popular Neuquino aseguró que «lo que termina ocurriendo, en definitiva, yo creo que tiene que ver con una reforma política integral que está llevando adelante el Congreso».

En este sentido, aseguró que «tiene que existir una armonía en el andamiaje jurídico electoral, porque, es cierto que quedan de alguna manera siempre huecos donde, naturalmente, la justicia tiene que terminar interpretando lo que por ahí legislativamente no ha quedado claro, por eso creo que también es importante el abordaje claro desde el punto de vista de la técnica legislativa».

Reunión clave en Diputados para avanzar en las sesiones extraordinarias: quiénes participaron y quienes no

Participaron del encuentro el vicejefe de Gabinete de Interior, Lisandro Catalán; el vicejefe de Gabinete Ejecutivo, José Rolandi; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y los legisladores Gabriel Bornoroni (jefe de bloque de La Libertad Avanza, LLA); Nadia Márquez (LLA); Oscar Zago (jefe de bloque Movimiento de Integración y Desarrollo, MID); Miguel Pichetto (jefe de bloque de Encuentro Federal); Oscar Agost Carreño (Encuentro Federal); Pablo Cervi (UCR); Mariano Campero (UCR) Karina Banfi (UCR); Lourdes Arrieta (Fuerzas del Cielo – Espacio Liberal FCE); Agustín Fernández (presidente del bloque Independencia); Carlos Fernández (Innovación Federal); Daniel Vancsik (Innovación Federal); Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica); Osvaldo Llancafilo (Movimiento Popular Neuquino, MPN); Pablo Juliano (presidente del bloque Democracia para Siempre); Carla Carrizo (Democracia para Siempre); Nancy Picón Martínez (Producción y Trabajo, PyT); Paula Omodeo (CREO – Tucumán); y Adrián Pagano (secretario parlamentario).

Los que no participan de la reunión que citó Menem junto al presidente del bloque libertario Gabriel Bornoroni son las autoridades de los dos bloques opositores a La Libertad Avanza: Unión por la Patria y el Frente de Izquierda. Estos dos sectores de la Cámara de Diputados no fueron invitados al encuentro, ya que el oficialismo entiende que no tiene margen para negociar nada con ellos.

