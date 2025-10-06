Otro centro de salud tendrá horario ampliado en Neuquén

Un nuevo centro de salud -Confluencia- se suma a los cuatro que ya trabajan con esta modalidad de atención con el horario ampliado, en Neuquén. La idea es descomprimir la cantidad de pacientes que acuden a los hospitales y resolver algunas situaciones de salud que no requieran de una especialidad. El lugar estará abierto tres días por semana desde las 8 hasta las 20.

Desde el ministerio de Salud se confirmó que el centro de salud de Confluencia, en Neuquén se incorpora a la red de los denominados nodos de atención ampliada. En este caso, la apertura se hará desde las 8 y se extenderá hasta las 20, durante tres días a la semana: lunes, miércoles y sábado.

La atención es por demanda espontánea, es decir no se requiere de turno previo. Junto a Confluencia, ya cuentan con esta modalidad otros tres más: Almafuerte que funciona todos los días, de 8 a 20. La diferencia aquí es que los sábados se brinda atención de odontología, con atención a demanda y con turno.

En el caso del centro de salud de Sapere, el personal atiende los lunes, miércoles y sábados, de 8 a 20. Mientras que el sábado se ofrece atención de odontología y obstetricia, tanto por orden demanda espontánea como por turno.

En Valentina Sur, el centro de salud funciona los lunes, miércoles, jueves, viernes y sábados, de 8 a 20. Y en el de Colonia Rural Nueva Esperanza, está habilitado de lunes a jueves de 8 a 20. Los sábados -aunque cada 15 días- se brinda atención de 8 a 20.

Fuera de la capital neuquina, en Cutral Co el centro de salud del barrio Pampa es el que tiene esta modalidad de atención con horario extendido.

La idea de este programa es que las guardias y los hospitales -Castro Rendón, Heller y Bouquet Roldán- puedan descomprimir su alta nómina de pacientes, al menos en lo que implica la atención primaria de salud.

Desde que está en marcha el plan se observó que se alcanza una cobertura mayor de la población que requiere atención médica, odontológica, obstétrica y de enfermería sin necesidad de contar con un turno previo.

Desde su implementación, este plan deja como cifras que se observa un incremento de varones que requieren la consulta. La accesibilidad del horario facilita la llegada de esta población que evitan ir a las guardias de los hospitales.