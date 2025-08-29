Más varones van a las consultas en los centros de salud con horario ampliado en Neuquén

Sapere es uno de los cinco nodos que hay en Neuquén (Foto: archivo)

La llegada de más varones a la atención, en los cinco centros de salud con horario ampliado que funcionan en Neuquén y Cutral Co marca la cobertura para un sector de la población que -por diversos motivos- no lograban asistir a establecimientos médicos del sistema público de salud. La posibilidad de llegar a esas personas obliga al reestructurar las respuestas, según las demandas.

La propuesta de ampliar el horario de atención en cuatro centros de salud de la capital neuquina -en los puntos más alejados de la zona céntrica- y sumarle Cutral Co ya arroja resultados que permiten orientar las respuestas según las demandas.

Se trata de los ubicados en Almafuerte, Colonia Rural Nueva Esperanza, Sapere y Valentina Sur -todos de Neuquén– y en el barrio Pampa de Cutral Co. En el sistema de Salud, se los denomina nodos y la idea es que el horario de atención sea más amplio: de 8 hasta las 20. Hay casos puntuales que se abre los sábados y domingos.

«Vemos que la gente que hace uso de los nodos, depende el día y cómo se atienda porque en algunos casos incluye los fines de semana», describió el ministro de Salud, Martín Regueiro ante la consulta de este medio.

A modo de ejemplo, el funcionario mencionó que sábados por la mañana, asisten muchos adultos que, a pesar de tener PAMI, concurren porque no tienen el turno en el subsector privado; o bien porque tienen que comprar medicamentos que ya nos les cubre la obra social y tampoco pueden solventar el pago, si cobran el salario mínimo. Entonces, se acercan al sistema público de salud.

Del análisis del comportamiento en la atención, se indicó que de 16 a 20, es la franja donde acuden los varones. «Recaptamos esa población que antes no estaba en nuestro espectro. Eso hace aumentar la cantidad de gente que está consultando y en esa franja horaria», refirió el ministro Regueiro.

La experiencia en Colonia Nueva Esperanza

Uno de los casos, en Colonia Nueva Esperanza, las y los pacientes que concurren en su mayoría -el 67 %- no tiene obra social. Pasó de los 3.400 pacientes a 4.500. «Entendemos que es gente nueva que está viniendo a la provincia. La diferencia es que hay muchos menores de edad y adultos», aclaró.

Estos datos permiten establecer que los concurrentes a los centros de salud con horario extendido no tenían antes la posibilidad de darles cobertura en las consultas.

«Estamos redefiniendo el acceso y la estrategia de la Atención Primaria de la Salud, y cómo planteamos las políticas», expresó el funcionario. Las definiciones surgirán a partir de estas demandas. La población consulta de esta manera y se dará respuesta, en la medida que se adecue el servicio.

Cutral Co tiene un nodo en el barrio Pampa

Cutral Co es uno de las ciudades del interior que se abrió uno de los centros de salud hasta las 20. Es por demanda espontánea y la experiencia empezó en julio de este año, en coincidencia con la mayor circulación de las enfermedades respiratorias.

Las estadísticas indicaron que en el hospital de Cutral Co y Plaza Huincul -medido de agosto a agosto- en 2023 se atendieron 35 mil personas; en el mismo período de 2024 se llegó a 40 mil; para el 2025 se recibieron 41 mil personas.

«En ese dato nos indica que es más cantidad de oferta (de atención) que se tiene que dar, de consultas, consultorios que da el sistema. Cuando se evalúa nos arroja que el 52 % no tiene cobertura de obra social, no tiene recupero y los pone la provincia», explicó Regueiro.

Luego, sigue la franja de pacientes que cuentan con obra social Ospepri y que por algún motivo optan por el sistema público. En este caso, se caracteriza la población con incidencia en mujeres y una base amplia, con población envejecida. Se observa que la gente es oriunda del lugar, no es migrante.

Sin embargo, en Añelo, la mayor demanda que requiere atención es de la población masculina, de una franja etaria que responde a la población económicamente activa, trabajando en la industria hidrocarburífera.

En el caso del centro de salud situado en barrio Pampa y que absorbe a las barriadas aledañas como Daniel Sáez, Aeroparque, Cono de Seguridad, o Belgrano -ex450 Viviendas-, por ejemplo, la apertura permitió asistir a 771 pacientes entre adultos y niños. Durante julio, si se discrimina por edades, durante julio se registraron 165 adultos y 288 pediátricos.

Mientras que hasta el 15 de agosto, hubo 318 en total recibidas, con mayor preponderancia de infancias: 173 niños y 145 adultos. El promedio es de 30 a 35 pacientes por día que se atiende.

En este nodo las consultas que se observan con mayor presencia son las afecciones respiratorias, los cuadros gástricos; de la piel (incluidas suturas); traumatológicas de días de evolución. Además, hubo solicitudes para el control y seguimiento de las enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, tiroides, entre otros.

Las prestaciones de enfermería también son atendidas: control y seguimiento de cicatrización de heridas; control de signos vitales; esquemas de inmunizaciones incompletos; y derivación oportuna a otros niveles de atención.

En est caso, la atención es de días hábiles de 8 a 20, con turnos programados no urgentes ya sea que tengan o no obra social.