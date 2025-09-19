Récord de usuarios en la salud pública de Neuquén, impulsado por la crisis y el aumento de habitantes

La oferta del subsistema privado está concentrada fundamentalmente en la Confluencia. Hay clínicas en Zapala, la comarca, San Martin y en la región Vaca Muerta. Foto Matías Subat.

El sistema público de salud de Neuquén alcanzó su mayor número de usuarios. En el último año 505.291 personas pasaron por algún establecimiento de la provincia. Representa el 71% de la población total, si consideramos que según el último censo viven 710.814 habitantes.

«Desde el 2019 a la fecha, y entiendo que es así, nosotros estamos hoy en el récord de cantidad de consultantes o de usuarios del sistema público de salud», afirmó el ministro de Salud, Martín Regueiro. Subrayó: «es histórico, nunca tuvimos tanto».

Esto no significa que el 71% de la población carece de cobertura social, sino que en muchas ocasiones lo eligen por múltiples motivos. Uno de ellos es la crisis económica. Ya en marzo de 2024 el «gasto de bolsillo» por cada «plus» de atención empujaba la demanda en los hospitales.

El funcionario planteó que «creció la cantidad de población que antes pagaba una prepaga y no la paga, creció la cantidad de población que tiene obra social y su obra social deja de cubrir medicamentos».

A esto hay que sumarle, dijo Regueiro, el boom demográfico. Neuquén fue la segunda provincia en registrar mayor crecimiento poblacional, de acuerdo al censo 2022 de Indec. Tuvo un incremento del 31,8% con respecto al relevamiento del 2010. En una década aumentó a un ritmo de 40 habitantes por día.

Los departamentos que mayor crecimiento registraron fueron: Añelo (región de Vaca Muerta) 65,7%, Pehuenches (Rincón de los Sauces) 39,1%, Huiliches (Junín de los Andes) 35,5%, Lácar (San Martín de los Andes) 33,9% y Confluencia (Neuquén capital) 32,2%.

El principal efector

Además el sistema público es el que tiene más presencia territorial. «Hay centros de salud, postas sanitarias u hospitales en toda la extensión de la provincia y cuando vos ves el subsector privado se concentra en Confluencia, algo en comarca (Cutral Co-Plaza Huincul), en Zapala, San Martín y en Vaca Muerta una sola clínica privada. Somos los que mayor cantidad de camas tenemos, mayor cantidad de terapia, quirófanos, tiene que ver con eso también», agregó el ministro.

El dato coincide con la cantidad de personas que usaron el sistema, aún teniendo la cobertura del Instituto de Seguridad Social de Neuquén (ISSN): fueron 129.000.

¿Existe personal suficiente para atajar esta presión? «Necesitamos que la universidad tenga recurso humano formado para que forme parte de este sistema», contestó Regueiro. Hoy de cada 100 residentes que ingresan a la salud pública, el 41% proviene de la facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional del Comahue.

Enfatizó: «necesitamos que en este sistema el Estado tenga que estar fuerte para poder dar respuesta, de manera eficiente tenemos que lograr que las cosas funcionen».