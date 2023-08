Para la UOCRA, Río Negro modificó las “reglas de juego» y los planes de viviendas no se inician

Dos años y medio después del anuncio de Nación y del gobierno provincial que se concretarían 1.326 viviendas en Río Negro, ninguna de esas construcciones se iniciaron.

La última salida promovida por la Provincia correspondió a una ley donde el Estado rionegrino garantiza un mayor valor del metro cuadrado de construcción y el pago en término para las empresas. Pero, esta semana, se supo que ese cofinanciamiento no es suficiente y las firmas adjudicadas no quieren firmar los respectivos contratos.

Para agosto se preveía comenzar con las obras en barrios de Viedma, San Antonio, Cipolletti y Villa Regina, pero eso no ocurrirá.

La UOCRA reitera se preocupación porque esta demora mantiene inactivo a muchos trabajadores del sector.

El convenio inicial de la Provincia y la Nación se remonta a enero del 2021, tras lo cual, se sucedieron distintos contratiempos, como el desinterés de las empresas por los bajos precios oficiales.

El secretario general del gremio en la zona Atlántica, Damián Miler explicó el nuevo inconveniente en que la Provincia modificó «las reglas de juego» y, además, advirtió que falta gestión frente a la Nación. “Por algo no están bien claras las cosas. Siempre se habla sobre supuestos y de lo que están ocurriendo en otras provincias con determinadas empresas”, manifestó.

Contó de una reunión de las seccionales de UOCRA con el gobierno para expresar la preocupación, pues “nos estamos quedando sin obras públicas, fundamentalmente en Viedma. Nosotros tratando de acercar las partes. También es cierto que si no vamos a Buenos Aires, tampoco podemos plantear situaciones para Río Negro”, insistió.

Damián Miler, titular de la Uocra seccional Atlántica. Foto: archivo.

En declaraciones radiales, Miler recordó que los planes de viviendas “vienen con financiamiento nacional pero, según los costos que había previsto para Río Negro, no llegaban porque tenía un valor menor que el de Chubut cuando la región -históricamente- tenían el mismo costo. Nación -agregó- hizo valores diferenciados y no dieron los costos”.

“El primer llamado a licitación, hubo un precio mucho más alto y no fue aceptado, entonces se volvió a relicitar. Se adecuaron los valores de acuerdo o el proyecto de vivienda, y se avanzó hasta poder concretar la ley de cofinanciamiento para equiparar los valores”.

El dirigente sindical remarcó que “aprobada la ley”, el gobierno provincial modificó su “estrategia y ofrece únicamente el anticipo financiero”, pero “no avanzar en la construcción de los servicios” de los lotes.

Inicialmente, Viedma, Cipolletti, San Antonio y Regina eran las licitaciones que ya tenían la “no objeción financiera” y cuya construcción podría iniciarse inmediamente, a partir de las firmas de los contratos por parte de las empresas.

De las 185 de Viedma, 150 ya están adjudicadas, que corresponden al municipio y la Cooperativa Santa Clara, y las otras 35 unidades son de la UOCRA, que no tienen sus futuros dueños. “Esperamos, no jugamos con la expectativa de la gente, que se arranca, que no se arranca. En las otras150 hay familias que están esperando y algunas ya están pagando la vivienda, los servicios y están desesperados porque este compromiso”.

Recordó que existió reuniones con el ministro Carlos Valeri y la Cámara de la Construcción donde se estuvo “de acuerdo en avanzar con los servicios, fijar el valor económico para que a las empresas no tuvieran inconveniente y, de alguna manera, compensar ese déficit que se producía con el gobierno nacional con esta ley de cofinanciamiento”.

Consideró que es la Provincia “quien ahora cambia las reglas de juego ya que eliminaría las obras de servicios”, que era “la estrategia para poder realizar las viviendas. Hoy la Nación ha eliminado los anticipos financieros de obra y la provincia sale a cubrirlos.