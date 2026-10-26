Pese al rechazo de Unter, Río Negro pagará el aumento docente: cuánto cobrarán en octubre

Río Negro pagará el aumento docente del 4,18% pese al rechazo de Unter. Foto: Gobierno de Río Negro.

El Gobierno de Río Negro liquidará el aumento salarial del 4,18% para los docentes con los haberes de octubre, pese al rechazo de la Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro (Unter). La decisión mantiene en marcha la actualización propuesta por la Provincia, mientras el gremio exige una nueva convocatoria paritaria antes del 15 de noviembre.

Con esta suba, los salarios docentes acumularán un incremento nominal del 25,9% durante 2026, según informó el Ejecutivo provincial. Para un maestro de grado de jornada simple y sin antigüedad, el salario de bolsillo de octubre será de $1.412.430.

La actualización forma parte del esquema de aumentos que la Provincia propone calcular a partir del promedio de las variaciones del Índice de Precios al Consumidor (IPC) nacional y del registrado en Viedma.

Qué aumento recibirán los docentes de Río Negro

La propuesta contempla una suba del 4,18% con los haberes de octubre, calculada sobre el promedio de la inflación de agosto y septiembre. Además, el Gobierno provincial planteó una nueva actualización con los salarios de diciembre, que tomará como referencia los índices de inflación de octubre.

Ese segundo incremento también tendrá impacto en el medio aguinaldo. La oferta incluye, además, el pago de una suma extraordinaria durante el primer trimestre de 2027, cuyo monto deberá definirse en una próxima reunión.

El Ejecutivo también propuso mantener durante 2027 el mecanismo de actualización salarial vinculado a la inflación.

Unter rechazó la oferta y reclamó una nueva paritaria

El Congreso de Unter, reunido en Cipolletti, rechazó la propuesta salarial durante la madrugada del sábado 24 de octubre y exigió que el Gobierno convoque a una nueva paritaria antes del 15 de noviembre.

Entre sus reclamos, el sindicato planteó que los salarios alcancen el valor índice, una recomposición sobre los haberes remunerativos y un adicional por ubicación del 80% para Bariloche y las regiones con un costo de vida elevado.

Además, la organización gremial advirtió que realizará un paro de 24 horas si no obtiene una respuesta a sus demandas dentro del plazo establecido.

En la negociación con los sindicatos estatales, la oferta provincial fue aceptada por ATE, mientras que UPCN no la convalidó. Unter también rechazó el ofrecimiento para el sector docente.

El Gobierno defendió su política de actualización salarial

Tras el rechazo sindical, el Gobierno provincial cuestionó la decisión de la conducción de Unter y sostuvo que la propuesta busca mantener actualizados los salarios en función de la inflación.

Desde el Ejecutivo señalaron que la decisión gremial no modificará la liquidación del incremento previsto para octubre y defendieron el esquema de actualizaciones periódicas como una herramienta para dar previsibilidad a los ingresos del sector.

La Provincia, encabezada por Alberto Weretilneck, también ratificó la continuidad de las instancias de diálogo con los representantes de los trabajadores de la educación.

De esta manera, el aumento de octubre se liquidará mientras continúa abierto el conflicto entre el Gobierno y Unter, que reclama una nueva negociación salarial antes de mediados de noviembre.