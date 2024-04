Parrilli se reunió con la CGT ante la «crueldad del ajuste contra el pueblo argentino»

El senador por Neuquén que integra el bloque de Unión por la Patria, Oscar Parrilli, participó del encuentro con dirigentes de la Confederación General del Trabajo (CGT). «Ellos agradecieron la media sanción que tuvo en el Senado la derogación del DNU 70/24, que tanto daño le hizo y le está haciendo a los argentinos», comentó en comunicación con RÍO NEGRO RADIO.

Escuchá a Oscar Parrilli en RÍO NEGRO RADIO:

Y continuó: «Lo que entendían los dirigentes de la CGT era que, más allá de que el capítulo cuarto de este DNU había sido declarado inconstitucional por la Justicia, la parte que se refería estrictamente a los derechos laborales, había otros aspectos que todavía están vigentes y que nos están haciendo daño, con la crueldad del ajuste contra el pueblo argentino».

Parrili señaló que grandes sectores de la sociedad están «sufriendo», como «las empresas, los trabajadores, los estudiantes», entre otros. «Todo este ajuste no es neutro. Está perdiendo el pueblo porque alguien está ganando», remarcó.

Para el senador de Unión por la Patria, «los que están ganando con este plan de ajuste brutal de (Javier) Milei, son los acreedores externos, el Fondo Monetario Internacional, los bancos, las financieras. Están ganando los grandes grupos económicos».

Y recalcó: «Todos los grupos económicos que ya conocemos están como un ave de rapiña atrás del cuerpo de la Argentina que se está desguazando y están viendo quién se lleva cada pedazo mientras tenemos un presidente que nos intenta distraer con sus barbaridades».

Si bien Parrilli no coincide con el modelo de país que plantea Milei, lo valoró como «un político muy racional, muy pensado». «Todo lo que hace no son exabruptos. A mí no me preocupa las barbaridades que dice. A mí lo que me preocupa, seriamente, es la cuestión de fondo, las consecuencias que este plan económico está generando», agregó.

Parrilli sobre Cristina Kirchner: «no soy ni su vocero ni su intérprete»

El senador se mostró junto a la expresidenta Cristina Kirchner y destacó su insistencia que no se pierda el eje de la discusión la deuda. «Lo único que no se ajustó en enero y febrero, y que se pagó puntualmente, fueron todos los intereses de la deuda externa», observó.

De todas maneras, recalcó: «Yo lo he dicho más de una vez, no soy ni su vocero ni su intérprete. Ella decidirá en qué momento habla. Lo ha hecho a través del documento. Lo hizo el otro día cuando mandó un mensaje al plenario de Nuevo Encuentro, donde precisamente ahí mencionó que los dos graves problemas que la Argentina tiene»

Sostuvo que «Cristina está preocupada y, obviamente, sigue atentamente todos los acontecimientos» del país.

Sintonizá RÍO NEGRO RADIO. Escuchanos por FM 90.9 desde Neuquén, por FM 91.9 desde Roca, por rionegro.com.ar/radio o por nuestra App (acá para Android, acá para iOS).