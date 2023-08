PASO 2023: Bullrich dijo qué hará con el cepo y defendió el búnker unificado con Larreta

La precandidata a presidente por Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, hizo hincapié en su enfoque decidido para abordar los desafíos económicos de Argentina y reveló detalles sobre su estrategia de campaña en entrevistas televisivas. Bullrich expresó que la situación actual del país «requiere un liderazgo valiente y decisivo», y volvió a distenciarse de su competidor interno, Horacio Rodríguez Larreta.

En relación a su campaña publicitaria «todo o nada», Bullrich destacó que aunque Argentina tiene abundantes recursos naturales y potencial económico, el país sigue enfrentando pobreza y destrucción debido a un sistema de poder que no convierte esos recursos en riqueza tangible.

«Lo que se juega es que cuando miramos la Argentina, vemos, que si viene alguien de afuera te dice, que tenemos todo: litio, petróleo, empresas, metalúrgica, construcción… pero a la vez no tienen nada, pobreza y destrucción… ¿Qué pasa? Hay un sistema de poder que hace que todo lo que tenemos no se traduzca en riqueza para la Argentina«, dijo la presidenta del PRO.

La candidata también hizo hincapié en la necesidad de levantar el cepo cambiario y señaló que no está dispuesta a esperar cuatro años para eliminarlo gradualmente. Bullrich afirmó que el cepo retrasa las inversiones y destacó la importancia de un equipo económico sólido para tomar decisiones informadas.

«No me voy a quedar cuatro años esperando a ver el gradualismo de no levantar el cepo, me retrasa las inversiones», explicó y aclaró que la fecha para levantarlo la definirá su equipo técnico.

Además, reveló que está trabajando con economistas destacados como Luciano Laspina y Carlos Melconián para elaborar estrategias que revitalicen la economía y las cadenas de valor en Argentina.

En cuanto a la estrategia de campaña, Bullrich compartió que su equipo adoptó un enfoque similar al «modelo americano» de convenciones políticas, donde los candidatos analizan los resultados en un búnker unificado.

En ese esquema, de acuerdo a la precandidata, «el que gana es el que pone las condiciones de cómo se va a hablar». A su vez, repasó que «la coalición toma la decisión de estar todos juntos, el que gana dice quién habla y cómo hacemos» y que «nos estamos jugando unas PASO y ese modelo nos pareció el más adecuado».

La precandidata también se refirió a la medida de aumentar el piso del impuesto a las Ganancias implementada por Sergio Massa y el gobierno. Si bien reconoció la decisión como positiva, sugirió que debería ser un ajuste automático en lugar de una decisión discrecional.

«Está bien lo de Ganancias, pero debería ser automático, no que un funcionario venga cada tanto y diga que va a cambiar Ganancias», retrucó.