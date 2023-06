PASO en el MPN: Rauque definió quién lo acompañará en la lista «B»

Este fin de semana los partidos deberán cerrar sus acuerdos y presentar a quienes serán los o las precandidatas para las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) de agosto: tienen tiempo hasta el lunes a las 8. Los nombres comienzan a circular y hay quienes ya levantan la mano para confirmar sus aspiraciones a un cargo. «Seré uno de los competidores dentro de lo que es nuestro partido, el Movimiento Popular Neuquino», afirmó Hugo Rauque, exconcejal de Neuquén, en RÍO NEGRO RADIO.

El referente del MPN se postulará como precandidato a diputado nacional por la lista «B», un puesto por el que también se había candidateado en 2021. Este año, volverá a intentarlo y confía en que podrá llegar a las elecciones de octubre, tras la derrota del oficialismo en los comicios provinciales. «El voto del pueblo es lo más claro que hay para saber si un gobierno anda bien o anda mal», remarcó.

Rauque sostuvo que el sector «Azul» mantiene la «soberbia» y cuestionó que a las «personas que no funcionan en un lado se las premie con otro cargo». Aludió a que eso es lo que pasa con la candidatura de Sandro Badilla, actual ministro de Turismo, quien irá como primer precandidato a diputado nacional por la lista «A»: «Lo que es la línea sur, es lamentable los caminos como están. Y encima son lo mismo que estuvieron los que se postulan al estado nacional. A Sandro lo conozco, él está en la parte de turismo, pero yo creo que tenemos que pensar mucho en el turismo, no solamente en el petróleo».

Además, reprochó la forma de hacer política de la actual conducción del MPN: «la gente te pide plata o te dice ‘cuánto van a pagar’ y la política no es eso. Yo creo que la política se tiene que hacer con convicción». Y le dio el visto bueno al gobernador electo, Rolando Figueroa. «Tenemos una amistad de años y tenemos que seguir trabajando en el bienestar de la provincia. Yo creo que como él viene del interior, viene con mucha fuerza para para solucionar muchos problemas. Esperemos que le hayan dejado una provincia ordenada, por lo menos», señaló.

Rauque presentó a quién lo acompañará en la lista «B»

Hugo Rauque encabezará la lista «B» como precandidato a diputado nacional por Neuquén y le seguirá Soledad Sobarzo, «una dirigente y empresaria del oeste neuquino, donde está trabajando fuertemente ahí con la parte comercio». Liliana Matzen irá como precandidata a diputado del Parlasur.

Respecto a los suplentes, indicó que aún no están definidos porque «hay muchos interesados», ya que quieren «darle la oportunidad a todos». Sostuvo que «eso es lo que en realidad se tendría que hacer en un partido en las internas», pero la dirigencia del MPN no lo hace: «Seguimos con lo mismo, con la soberbia y todo eso. No somos escuchados. Por eso se perdieron, también. Al gobernador electo le pasó lo mismo, entonces, estas cosas no pueden suceder».

Soledad Sobarzo será segunda precandidata a diputada nacional por la lista «B» del MPN.

