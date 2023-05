Pereyra y su alianza con Figueroa en Cutral Co: «Por la soberbia y mezquindades de Sapag no hubo acuerdo antes»

Pereyra no ahorró criticas hacia Jorge Sapag, tras las elecciones. Foto: archivo.

Guillermo Pereyra, el referente histórico del gremio petrolero en la provincia de Neuquén no ahorró críticas hacia la conducción del MPN y hacia el exgobernador Jorge Sapag por los resultados de los comicios provinciales. Tras su acercamiento a Rolando Figueroa, con la agrupación Energía Ciudadana como colectora de Comunidad en Cutral Co dijo en RÍO NEGRO RADIO que «no hay autocrítica» y «no se dice hacia dónde vamos».

Pereyra habló con el programa radial «Arranquemos» sobre la incorporación de Energía Ciudadana al frente que armó Comunidad para participar de las elecciones en Cutral Co que se harán el próximo 23 de julio. El sector Azul y Blanco aportará además un hombre del sector en la lista de candidatos a concejales de Comunidad.

«Hay que analizar primero algunas cosas, por ejemplo, que el compañero Omar Pérez candidato a intendente por el MPN en Cutral Co se bajó de la candidatura por no tener el apoyo del partido. Pérez entendió que no podíamos ir divididos si pretendíamos tener buen resultado en Cutra Co»; subrayó el dirigente.

Reconoció que es una comuna que les interesa de «sobremanera a los petroleros y a mucha gente también». Luego, reflexionó sobre la postura que tomó el partido provincial, tras la derrota del pasado 16 de abril en la contienda provincial. «El MPN no tuvo ningún tipo de reacción frente al resultado, no se hicieron autocríticas y la gente no sabe dónde va», aportó.

En este sentido, indicó que desde Energía Ciudadana si se demostró el apoyo al gobernador electo, Figueroa. Refirió que hubo ya reuniones entre Marcelo Rucci y Figueroa, quien cuenta con «todo el apoyo de nuestra organización».

Por otra parte, Pereyra indicó que a pesar de los esfuerzos que se hicieron desde el sector que representa, «nunca los pudimos juntar, pero si buscamos la unidad, pero las mezquindades, los egoísmos y creer que el proyecto es de una persona» no se pudo avanzar.

«El único dueño del MPN son los afiliados, hay que escuchar y no se escuchó, por la soberbia, por problemas personales no se pudo. Figueroa estaba dispuesto y fue el partido, a través de Sapag que no lo quiso».

Para Pereyra, la autocrítica es imperiosa y es necesario saber hacia dónde va el partido, lo que hasta ahora no ocurrió.

Escuchá a Guillermo Pereyra en RÍO NEGRO RADIO:

