Pese a estar clausurado, persisten los cruces por un precario puente entre Roca y Allen

Una máquina cruzando sobre el puente que cruza el canal principal de riego.

Aunque fue clausurado hace más de un año, el precario puente que cruza el canal de riego en la zona oeste de Roca sigue siendo utilizado, incluso por maquinaria pesada. Actualmente, el canal lleva agua debido a que se habilitó el flujo en el canal grande, lo que incrementa el riesgo.

La estructura, en parte de madera, quedó sin barandas y por su diseño de una sola mano no cumple con las condiciones mínimas de seguridad.

Aun así, el tránsito no se detuvo. Por la precaria estructura circulan autos, camionetas, camiones e incluso maquinaria pesada como retroexcavadoras, según pudo comprobar este medio en una recorrida por el lugar.

El cruce se ubica en el límite con Allen y, para muchos vecinos, es la única vía directa que permite conectar el norte y el sur del canal de riego en el tramo que va desde el barrio Alta Barda hacia la ciudad vecina.

La retroexcavadora cruzó el puente pese a estar clausurado. (Foto: Juan Thomes)

Desde el municipio recordaron que el paso no está habilitado. “En 2023 se clausuró, se interrumpió la circulación y se colocaron carteles de advertencia. Pero cada vez que se levantan montículos de tierra o señalizaciones, alguien los quita y el puente vuelve a usarse”, explicaron a Diario RÍO NEGRO, en julio.

Por su parte, los vecinos del barrio 17 de octubre aseguraron que la estructura estaba cerrada, sin embargo, corrieron los obstáculos y volvieron a usarlo.

Foto: Juan Thomes.

El deterioro de la estructura se combina con otro factor que la vuelve más compleja: su cercanía con obras estratégicas de Vaca Muerta.

A unos 10 kilómetros hacia el norte está la planta de Oleoductos del Valle (Oldelval), donde avanza la construcción de la cabecera de bombeo del Oleoducto Vaca Muerta Sur.

La obra disparó el movimiento en la zona y multiplicó la circulación de vehículos pesados. En ese contexto, el puente clausurado se transformó en un atajo clave: evita el desvío hacia la Ruta 6, en Roca, y acorta varios kilómetros de recorrido hasta el nodo de distribución que se está levantando.

Muy cerca del cruce se encuentra además el predio conocido como “Inta viejo”, lo que convierte al sector en un punto de paso obligado. Mientras tanto, el puente clausurado sigue resistiendo el tránsito que nunca dejó de tener.