Remates de terrenos municipales: en qué se usan los fondos recaudados en el Alto Valle

Durante este año el remate de tierras municipales mediante subastas públicas se consolidó como una estrategia común en municipios del Alto Valle. Intendentes de Cipolletti, Fernández Oro y Roca defienden la iniciativa como una alternativa para compensar la «baja en la coparticipación nacional» y dar «uso productivo a lotes ociosos».

Las tres comunas llevaron adelante seis remates -tres Roca, dos Fernández Oro y una Cipolletti- en total durante el 2025, con una recaudación que rondó los 3.485 millones de pesos. Los fondos ya comenzaron a aplicarse en proyectos que abarcan desde la compra de maquinaria hasta planes de infraestructura urbana de largo plazo.

El mecanismo consistió en rematar parcelas que pertenecen al Estado municipal a través de convenios con los Colegios de Martilleros y Corredores Públicos, en estos casos de la II y IV Circunscripción Judicial de Río Negro. Estas instituciones se encargan de tasar los inmuebles, realizar los informes de valorización y llevar adelante las subastas.

En las seis subastas, los intendentes del Alto Valle señalaron que optaron por fijar precios «accesibles» para facilitar la venta de un mayor número de lotes.

Cipolletti: recursos para un fondo de obras públicas

Segunda subasta de terrenos municipales en Cipolletti. (Foto: Florencia Salto)

En junio, Cipolletti concretó la subasta con mayor recaudación de la región durante el 2025: 14 lotes vendidos por 1.200 millones de pesos. El intendente Rodrigo Buteler, en diálogo con Diario RÍO NEGRO explicó que se trataba de terrenos que “generaban focos de inseguridad y microbasurales” y que durante la compulsa lograron subir su valor hasta llegar precios cercanos al mercado.

Según señalaron desde el municipio, los recursos ingresaron a un «fondo común para obras públicas». De acuerdo con el jefe comunal todo lo obtenido se destina a “licitaciones, plazas, asfalto, agua, entre otros proyectos”, aunque advirtió que representa un porcentaje “chico” en relación al gasto total en infraestructura.

Entre las obras que destacó Buteler se encuentra plan de alambrado público -ya en marcha-, el playón en la Costa Norte, la conexión a la red de gas en Labraña, la construcción de dos rotondas en la calle San Luis, la apertura de calle Vélez Sarsfield hasta Fernández Oro y el plan de asfalto de 214 cuadras que prevé su inicio en octubre.

Anteriormente, en diciembre de 2024, el municipio vendió cinco terrenos y recaudó un total de 374.125.420 millones de pesos que también fueron destinados al «fondo común».

Fernández Oro: inversión en maquinaria y servicios

Fernández Oro logró vender 14 terrenos en su segunda subasta. (Foto: Matías Subat)

Fernández Oro orientó lo recaudado a reforzar su parque automotor. En julio, la primera subasta que se llevó adelante en el Salón de STIHMPRA dejó un saldo positivo de 602.525.000 de pesos, con los que adquirieron una motoniveladora New Holland y tres camiones para la Secretaría de Servicios Públicos: volcador, recolector de residuos y regador. Durante este remate se vendieron 39 lotes y contó con la presencia de 150 espectadores y 49 oferentes.

El 28 de agosto se concretó la segunda subasta junto al Colegio de Martilleros de la IV Circunscripción. Allí se pusieron a la venta 19 lotes, de los cuales 14 fueron adjudicados, lo que permitió sumar 285 millones. Según indicaron desde el municipio, ese dinero ya se está destinando a la compra de un vibrocompactador, un camión hidrogrúa y durante esta semana inician nuevas licitaciones para incorporar un hidroelevador y un hidrocompactador.

En diálogo con este medio, el intendente Gustavo Amati señaló que las subastas resultaron un paso «importante» para la comunidad de Fernández Oro ya que permiten «obtener maquinaria que permita mejorar los servicios en la ciudad que es uno de los compromisos que tiene esta gestión».

De los terrenos subastados durante las dos instancias sólo cuatro no recibieron ofertas. Estos terrenos están ubicados en los barrios Raynaud y Reggio, y cuentan con servicios de electricidad y agua. Ante esta situación, el intendente adelantó que se analiza la posibilidad de lanzar un concurso de precios a sobres cerrados, contemplando además opciones de financiación a corto plazo para facilitar el acceso.

Roca: tres remates y un plan de obras estratégicas

El tercer remate de terrenos municipales tuvo una importante concurrencia. (Foto: Juan Thomes)

Durante el mes de agosto, la Municipalidad de Roca llevó adelante tres jornadas de remates públicos en las que se subastaron y vendieron un total de 51 lotes. Estas operaciones generaron ingresos superiores a los 1.400 millones de pesos, que fueron incorporados al erario municipal.

Los terrenos, ubicados en distintos barrios de la ciudad -incluyendo zonas cerradas como La Toscana, San Telmo y Quintu Panal, así como áreas abiertas como J. J. Gómez y el barrio Central- despertaron un fuerte interés entre los compradores.

La intendencia definió que esos recursos financiarán tres proyectos centrales: el cerramiento del natatorio municipal de Zona Norte durante el 2025, mientras que para el próximo año se proyecta para la construcción de un nuevo polideportivo en calle América y Jorge Newery y el fortalecimiento de espacios deportivos al aire libre en los Polideportivos Municipales Fabricio Vaccari y Gimena Padin.

Paralelamente, la comuna ejecuta un extenso plan de obras con diferentes fuentes de financiamiento, que incluye pavimentación en múltiples barrios, modernización del Paseo del Canalito, ampliación de redes de agua y cloacas, recambio de luminarias LED y remodelación de plazas como Plaza Dinos con juegos infantiles temáticos en ANP Paso Córdoba.

Las proyecciones para 2025 y 2026 incorporan nuevas calles pavimentadas como calle Güemes entre Mendoza y Jujuy, y calle Damas Patricias entre Estados Unidos y Bolivia; un puente sobre calle Cipolletti, ampliación de espacios recreativos y plazas temáticas. Según el municipio todas las obras están destinadas a «mejorar la calidad de vida de los roquenses» y permiten «eliminar conexiones clandestinas; regularizar y ampliar servicios; optimizar la seguridad vial; agilizar la circulación vial; fortalecer y ampliar los espacios de recreación, deporte y turismo».