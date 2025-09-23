Weretilneck destacó la descarga de acero para los tanques del VMOS en el puerto de SAE: «Es impresionante»

Weretilneck y el legislador y candidato, Facundo López, en el Puerto de San Antonio. Este.

El gobernador Alberto Weretilneck estuvo este lunes en el Puerto de San Antonio Este, donde se lleva adelante la descarga de las 8.000 toneladas de chapas de acero destinadas a la construcción de los seis tanques de almacenamiento del oleoducto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) en Punta Colorada. La descarga se extenderá durante cinco días.

El material, adquirido en Corea y embarcado en China, será utilizado en la construcción de los tanques de almacenamiento que conforman una de las obras centrales del VMOS. Algunas de las planchas alcanzan los doce metros de largo, con tres y medio de ancho, con 42 milímetros de espesor. Pesan arriba de los 1000 kilogramos.

El gobernador saludando a trabajadores.

Movimiento portuario inédito

La operación requiere 60 trabajadores por turno y un movimiento portuario inédito, consolidando la importancia de San Antonio Este como entrada de los materiales para el Oleoducto Vaca Muerta Sur y más adelante para los caños que conectarán el Gasoducto San Martín, en la zona de Fuerte Argentino, al sur de Las Grutas, con el primer barco licuefactor que llegará a las costas de Río Negro: el Hilli Episeyo, que se instalará en el Golfo San Matías y se espera que esté operativo en 2027.

El gobernador estuvo acompañado por los Intendentes de San Antonio Oeste, Adrián Casadei y de Sierra Grande, Roxana Fernández; el ministro de Gobierno, Trabajo y Turismo, Fabián Gatti; el Presidente del bloque de legisladores de JSRN, Facundo López, directivos y técnicos de la empresa, legisladores y autoridades locales.

Las chapas de acero para los tanques del VMOS.

“El movimiento en el puerto es impresionante. Esta es la demostración de que Río Negro ya está participando activamente en la transformación energética de la Argentina. Cada chapa descargada significa empleo, inversión y la posibilidad de proyectarnos como protagonistas del futuro”, señaló Weretilneck al recorrer las instalaciones portuarias.

«Esto va a cambiar la vida de nuestra ciudad», dijo la intendenta de Sierra Grande

La Intendenta Fernández subrayó el carácter histórico de la jornada: “Cada avance, cada inversión que llega, es una muestra de que el sueño se está haciendo realidad: más desarrollo, más trabajo, más oportunidades para nuestra gente. Esto va a cambiar la vida de nuestra ciudad”.

Con este avance, Río Negro reafirma su papel estratégico en la matriz energética nacional y en el desarrollo federal, indicó el Gobierno en un comunicado oficial.

La llegada del buque Coreship Ocean Lance, que transportó las chapas desde Asia, marca el inicio de una etapa concreta en la ejecución del VMOS, un proyecto que permitirá ampliar la capacidad de transporte de petróleo desde Vaca Muerta hasta la costa rionegrina, con fuerte impacto en el empleo local, la inversión y la infraestructura energética del país, finalizó el comunicado.

Operativo de traslado

Simultáneamente, las empresas contratadas ya preparan el operativo de traslado terrestre desde San Antonio Este hasta Punta Colorada, que distan unos 200 kilómetros.

La puesta en marcha de esas tareas se calcula para la próxima semana y el volumen equivale al tonelaje de 240 y 250 camiones de tres ejes.

La planta de almacenamiento incluirá seis tanques y cada uno tendrá una capacidad de 120.000 metros cúbicos (unos 750.000 barriles de crudo)



