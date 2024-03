Pichetto destacó avances en Ley Ómnibus: brindó detalles de las reformas de Milei y opinó del peronismo

En una entrevista exclusiva en Radio Rivadavia, el diputado nacional Miguel Ángel Pichetto, jefe del bloque Hacemos Coalición Federal y reconocido por su postura dialoguista con el gobierno, analizó diversos aspectos políticos y legislativos que marcan la actualidad del gobierno de Javier Milei.

Esta mañana Pichetto comenzó la entrevista, destacando una reunión clave con el Ministro del Interior Guillermo Franco, el Jefe de Gabinete Nicolás Posse, y otros funcionarios relevantes. «En esta reunión, se abordaron temas fundamentales, como la Ley Ómnibus que lamentablemente fue retirada por el Gobierno«, dijo.

Sin embargo, según adelantó el parlamentario, el Ejecutivo excluyó aspectos «polémicos» de esta ley, como «modificaciones al Código Civil y leyes en el ámbito cultural», lo que para el legislador representó un «avance hacia un diálogo más constructivo».

«Se excluyó de la ley los temas referidos al tema cultural a todo lo que significa la modificación del Código Civil, el protocolo penal, la ley de pesca. En fin, un conjunto de temas que fueron excluidos que me parecen que daban lugar a polémicas muy fuertes y a debate de sectores que tienen una intensidad también muy fuerte en la discusión política», replicó Pichetto.

El diputado «dialoguista» reconoció que hubo un avance al retomar el tema fiscal. «Hay que destacar que se eliminó las retenciones el capítulo de retenciones al agro y a los sectores de la industria. Me parece que también es una instancia razonable», anticipó.

Además, dijo que el tema jubilatorio fue dictado por DNU y en el tema que queda pendiente que «creo que va a dar lugar a un debate más intenso es el tema del impuesto a los ingresos, un llamado también impuesto a las ganancias, se va a realizar una moratoria».

En cuanto al proceso legislativo, Pichetto instó a una mayor agilidad en el tratamiento de proyectos, sugiriendo que la división de la Mega Ley en capítulos podría facilitar su aprobación. Además, hizo hincapié en la importancia de un diálogo respetuoso y constructivo entre el Poder Ejecutivo y el Congreso Nacional, criticando la deslegitimación del Parlamento por parte de algunos sectores.

El diputado también expresó su preocupación por la falta de consenso en temas fundamentales como la designación de jueces de la Corte Suprema y la necesidad de fortalecer la institucionalidad democrática para evitar crisis políticas y económicas.

Jubilaciones: qué análisis realizó Pichetto sobre el decreto que estableció el 12%

Sobre la formula jubilatoria, Pichetto reconoció que «esperaba más en el empalme, que es la propuesta que la habíamos hecho y que incluso planteamos debatirla en sesión especial».

«La reforma jubilatoria es insuficiente para los jubilados», sentenció.

«El gobierno planteó 12% y esto indudablemente implica que el sueldo y el haber previsional digamos el haber provisional de los jubilados sigue estando impactado se ha hecho parte del ajuste con Previsional», retrucó.

Qué dijo Pichetto sobre una posible vuelta al peronismo

El diputado también expresó sus opiniones sobre el peronismo, el rol del Estado y las relaciones laborales en la entrevista de Radio Rivadavia. Cuestionó la falta de autocrítica y proponiendo una visión capitalista productiva.

Pichetto señaló que la oposición de la que forma parte, no se opone por oponerse, sino que «busca un diálogo constructivo para mejorar el país». Sin embargo, criticó al peronismo por mantener una «visión anclada en el pasado y carente de autocrítica», especialmente en lo referente al papel del Estado y las políticas laborales.

«Mi accionar en la época de Macri ha sido acompañar la gobernabilidad. Me parece que es un tema muy sensible en la Argentina y nadie lo valora del todo. Tiene que ver con la paz social, tiene que ver con las relaciones con las provincias, con la cuestión fiscal que sea previsible para el gobierno nacional y para la provincias», explicó.

Reconoció que mantuvo conversaciones con el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, con la idea de que se forme una comisión de acción política para tratar de incorporar nuevamente un diálogo con «aquellos que se habían ido».

«Yo no tengo realmente expectativas. No voy a descalificar a nadie, pero me pareció la postal que dejó el Congreso Justicialista es muy magra, muy pobre», reflexionó y siguió: «si el peronismo no cambia su visión y y deja de tener esta mirada de izquierda de los 70, este revisionismo estúpido de creer en el Estado presente y las madres de Plaza de Mayo -que está todo bien, está todo bárbaro-, pero yo no estoy en ese juego no me interesa estar».

En contrapropuesta, el excandidato a vicepresidente de Macri opinó que el justicialismo debería adoptar «una visión moderna capitalista productiva», para volver a la fuente y a una visión del mundo del trabajo. «Eso es lo único que puede volver a poner al partido en línea nuevamente».

Disparó contra Kicillof, tratándolo de «fracasado por su visión pro-neomarxista estatista carente de autocrítica». «Eso, no nos da ninguna posibilidad futura y bueno, ojalá tengan suerte. Yo tengo un partido, lo he construido y estoy trabajando desde afuera del peronismo. No creo que en esta etapa el peronismo pueda modernizarse ni ni encarar una segunda renovación como en los 80, porque no hay una nueva idea, es una discusión de discurso».

El diputado hizo hincapié en la necesidad de una «visión moderna y capitalista productiva que fomente el desarrollo económico y la creación de empleo». Además, cuestionó la falta de autocrítica por parte del oficialismo frente a problemas como la cuarentena prolongada, la emisión monetaria descontrolada y la hiperinflación, que han contribuido al ascenso de figuras como Javier Milei.

Por otro lado, destacó la importancia de resolver problemas estructurales en las relaciones laborales, como la industria del juicio y la informalidad laboral, para «promover un crecimiento sostenible y la generación de empleo digno».

En este sentido, el diputado abogó por medidas como la eliminación de multas laborales, la ampliación del período de prueba para los trabajadores y la libre elección de sindicatos en ciertas actividades económicas.