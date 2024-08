Piden que Alberto Fernández no tenga la pensión de expresidente, luego de la denuncia de Fabiola Yañez

Piden que Alberto Fernández no tenga la pensión de expresiente, luego de la denuncia de Fabiola Yañez.

La Fundación Apolo presentó esta mañana una nota en la ANSES pidiendo al organismo que se le quite la pensión que recibe Alberto Fernández por ser expresidente. Manifestaron que no cumple con los requisitos de “mérito y honor” luego de la denuncia de su ex pareja Fabiola Yañez por violencia de género.

Según el medio Infobae, en la nota presentada por los integrantes de la Fundación (Yamil Santoro, José Magioncalda y Juan Martín Fazio) se señala que “no caben dudas, entonces, que los requisitos de mérito y honor son determinantes a la hora de percibir el beneficio que nos ocupa”.

Además de plantear que cuando Fernández juró como presidente lo hizo por la Constitución que establece “desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de Presidente (o vicepresidente) de la Nación y observar y hacer observar fielmente la Constitución de la Nación Argentina”.

La asociación expresó que el expresidente violó ese mandato con la fiesta en Olivos, con la causa de los seguros, con la violencia de género a Yañez y con el vacunatorio VIP.

Ante esto aseguró que “el expresidente de la Nación, Alberto Fernández, no ha tenido conductas o comportamientos que han sido loables y permitiesen ser tachadas de ´honorables´ requisito que resulta sine qua non para poder solicitar la asignación vitalicia”.

“En definitiva, entendemos que la vulneración de normas legales, algunas de ellas dictadas por el propio Alberto Fernández, las conductas impropias de un funcionario y la mentira como forma de comunicación con la ciudadanía argentina, constituyen causales suficientes para considerar que el expresidente carece de los requisitos de mérito y honor que exige la percepción de la asignación vitalicia”, concluye la solicitud.

Fuente: Infobae.