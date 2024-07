Planta de GNL: Pesatti reclamó a dirigentes de Río Negro “ponerse la camiseta” y “dejar de confundir”

El vicegobernador, Pedro Pesatti, insistió en sus reclamos a un sector de la dirigencia política de Río Negro, para “que se pongan la camiseta” de la provincia y “dejen de confundir” a la ciudadanía sobre la conveniencia de radicar en Punta Colorada la planta de GNL proyectada por YPF y Petronas.

“Hay quienes no se han manifestado y cuando lo han hecho empiezan a mezclar cosas distintas. El RIGI, la entrega del país… no. Acá no estamos discutiendo cuestiones que capaz podemos compartir. Estamos discutiendo si estamos de acuerdo en que el gas salga por Río Negro o por otro lado. Es sencillo”, sostuvo el titular de la Legislatura provincial.

Pesatti habló ayer en Neuquén, donde participó de la presentación de la Universidad Patagonia, ratificando desde allí que el beneficio de captar la millonaria inversión será para las dos provincias.

“La Patagonia, con Río Negro y Neuquén en particular, están viviendo un momento clave en su historia reciente. Es el proyecto de inversión más grande de la historia, con 30.000 millones de dólares que se van a invertir para exportar el gas de Vaca Muerta. Creemos que tiene que ser por un puerto rionegrino y en ese propósito tenemos que estar más unidos que nunca, porque si el gas y petróleo neuquino sale por puerto rionegrino, ese beneficio también redunda en la economía neuquina”, afirmó.

Pero dentro de ese escenario marcó diferencias, destacando que mientras el gobernador Rolando Figueroa y otros actores neuquinos han respaldado a su provincia vecina, en la propia Río Negro no existe unidad de la dirigencia política para lograr el objetivo.

“Yo admiro a los bonaerenses que hoy están peleando para que el gas salga por Bahía Blanca, aun cuando tienen muy pocos argumentos. Pues bien, así como admiro a ellos, pido que mis comprovincianos, más allá del color político que tengan, se pongan la única camiseta que en este caso corresponde: la de Río Negro. Y que lo hagan sin alternativizar los argumentos nuestros, mezclando cosas que no se tienen que mezclar”, enfatizó.

“Que trabajen a favor de Río Negro y que no confundan a la gente con cosas que no tienen nada que ver”, agregó el vicegobernador, que a principios de esta semana había planteado que la opción era “entre Buenos Aires y Río Negro” y “entre Kicillof y Weretilneck”.