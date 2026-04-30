Quién es Malena Resa, la concejal que reemplazará a Luis Bertolini en la intendencia de Plottier

La renuncia de Luis Bertolini a la intendencia de Plottier, en medio de su imputación judicial por negociaciones incompatibles y tras la suspensión preventiva que había votado el Concejo Deliberante, dejará a la municipalidad en nuevas manos a partir de este jueves.

Malena Resa, concejal de Comunidad y primera en la línea de sucesión del gobierno, será quien asuma el control de la que es la segunda ciudad más poblada de Neuquén.

Nacida y criada en Plottier, Resa estudio profesorado en Inglés en el instituto «Juan Ramón Fernández» de Buenos Aires, ciudad en la que vivió durante 14 años. Luego regresó a su ciudad para fundar la EMIP, Escuela Municipal de Idiomas de Plottier.

Esa una de sus principales conexiones con la comunidad de la localidad, que se completa con actividades sociales, culturales y un vínculo que también abarca lo deportivo: su hermano Matías es presidente del Club Español de Plottier.

La carrera política de Resa se inició en la gestión de Andrés Peressini, durante la que cual se desempeñó como subsecretaria de Educación. Posteriormente, ganó su primera banca como concejal con el partido Siempre, del que se alejó posteriormente para crear un bloque unipersonal.

En los comicios municipales de 2023 volvió a postularse y fue reelecta con el partido Comunidad.

La lista colectora que encabezó como primera candidata en esos comicios, apoyando a Luis Bertolini como intendente, cosechó 5.060 votos y aventajó a la nómina «madre» que llevaba a Claudia Namuncurá por una diferencia de 1.411.

Malena Resa junto a Julieta Corroza. Foto: gentileza.

Quién es Malena Resa: la amistad con Julieta Corroza

Malena Resa y la senadora Julieta Corroza son amigas personales desde la juventud. La exministra, quien resignó su propia candidatura a intendenta para cederle a Gloria Ruiz la elección de su sucesor, fue una de las grandes armadoras de la campaña en Plottier.

Ahora ambas comparten un mismo partido político, Comunidad, la «columna vertebral» que sostiene el frente La Neuquinidad de Rolando Figueroa.

El saliente intendente, Luis Bertolini, sugirió en una de sus últimas declaraciones que la acusación de la fiscalía y el pedido para que le otorguen la prisión domiciliaria fue «para que alguien se venga a sentar en mi sillón y todos sabemos perfectamente de quién hablamos y sabemos quién viene detrás».