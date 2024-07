Plus por presentismo en Neuquén: los docentes podrán renunciar al beneficio salarial

El gobierno de Neuquén les ofrecerá a los docentes de la provincia renunciar voluntariamente a cobrar el plus por presentismo, el adicional salarial que pueden cobrar quienes no acumulen más de tres faltas en el trimestre. Frente al anuncio de nuevas medidas de fuerza por parte del sindicato ATEN, los funcionarios buscan medir cuál es realmente la oposición que existe a la ley aprobada por la Legislatura el mes pasado.

Según se informó este jueves desde el Consejo Provincial de Educación (CPE), a partir de las 00 horas del viernes 26 de julio, los docentes podrán renunciar voluntariamente al «Adicional al Desarrollo Profesional Docente» a través de un «simple trámite» desde una plataforma digital.

El beneficio del plus es automático, es decir, los docentes no tienen que inscribirse para acceder a él sino que lo cobrarán quienes no hayan acumulado más de tres faltas en el trimestre, con un límite de dos mensuales. «No obstante, se ofrece la posibilidad de renunciar a su cobro», se aclaró desde la Provincia.

Quienes quieran renunciar podrán hacerlo a través de la plataforma oficial interna https://portalunico.neuquen.edu.ar/.

Desde el gobierno se insistió con que el plus «no debe ser considerado bajo la figura tradicional del presentismo, ya que funciona como un componente extra, que se paga sobre el sueldo».

Plus por presentismo en Neuquén: ATEN votó nuevos paros

El sindicato ATEN resolvió ayer en su plenario de secretarios generales realizar dos nuevas jornadas de paro el miércoles 7 y el jueves 8 y continuar la semana siguiente con otros tres días más. Es decir, serán en total otros cinco días sin clases para quienes estén afectados por la medida.

El gremio difundió un extenso listado de demandas en su pliego que incluye el rechazo al plus por presentismo, a la restitución del Impuesto a las Ganancias, el pedido por «escuelas seguras» y el incremento de partidas de comedor y refrigerio, entre otras. Además, reclaman la renuncia de la ministra de Educación, Soledad Martínez.

Plus por presentismo en Neuquén: quiénes lo cobran

La ley 3447 aprobó el «adicional docente» que establece un plus remunerativo no bonificable que se paga en los salarios según la cantidad de faltas que tengan las maestras en el mes y se paga de forma trimestral. Es equivalente al 15% de la asignación del cargo u horas cátedra que mensualmente corresponde a cada agente.

La ley alcanza al personal del escalafón docente que preste funciones efectivas impartiendo, dirigiendo, supervisando, orientando y colaborando en las tareas de enseñanza dentro del sistema educativo provincial.

Puede ser cobrado por los docentes cuyas inasistencias no superen las tres trimestrales, con un límite de dos mensuales, que deben estar justificadas y encuadradas en el régimen de licencias.