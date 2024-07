Un diputado de Rolado Figueroa, contra el paro de ATEN en Neuquén: «¿Está mal destacar el esfuerzo?»

El diputado Francisco Lépore (Avanzar), uno de los exponentes del gobernador Rolando Figueroa en la Legislatura de Neuquén, cuestionó hoy el paro de ATEN en contra del régimen de presentismo. Planteó que las familias tienen que hacer «malabares» cada vez que no hay clases y se preguntó si «está mal» premiar el esfuerzo de quienes no faltan, como plantea el régimen de incentivo.

El sindicato cumple este martes su segundo día de paro en las escuelas de la provincia y vota en asambleas cómo continuar su reclamo. En ATEN Capital, la seccional más numerosa, ganó una moción para hacer un paro de 48 horas y luego otro de 72. El plenario de secretarios generales será mañana miércoles.

«Queremos hacer un Neuquén mejor con una educación mejor. Para eso avanzamos en sacar los privilegios de la política, ordenar las cuentas y pedirle más compromiso a los trabajadores para garantizar estos cambios. Transformar la provincia es pensar en el presente, pero sobre todo en el futuro», reclamó Lépore en un extenso posteo que pubicó en la red social X.

El diputado, que integra el monobloque de Avanzar, pero que es uno de los principales voceros del oficialismo, insistió con que no van «a tocar ninguno de los derechos conquistados por los docentes», pero afirmó que «no nos podemos hacer los distraídos ante los malabares que tiene que hacer una familia cuando no tienen clases, donde muchos no tienen donde dejar a sus hijos o se pierden un día de trabajo».

«Como no nos da igual, vamos a premiar a quienes no faltan. ¿Está mal destacar el esfuerzo y el compromiso? Estamos convencidos que no», planteó Lépore.

Analizó que los problemas en educación «son de muchos años y de diferentes ámbitos es que necesitan una respuesta integral» y puso como ejemplo que la provincia afrontó con recursos propios la continuidad del Fonid que eliminó el gobierno nacional.

«Avanzamos con las becas Gregorio Álvarez para que nadie se quede afuera de la educación. Además de la puesta en marcha de un ambicioso plan de infraestructura escolar que intenta reparar años de atraso, y de paritarias que están atadas al IPC, únicas en el país», destacó.