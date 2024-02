Polémica por un policía con la bandera libertaria, durante las protestas por la Ley Ómnibus

En medio del caos en las afueras del Congreso, debido a las protestas en contra de la Ley Ómnibus, resaltó la figura de un agente de la Policía Federal. El efectivo portaba un parche con un símbolo libertario y causó indignación.

La portación de este tipo de insignias está prohibido en las fuerzas de seguridad.

El efectivo en cuestión llevaba prendida de su chaleco antibalas la bandera de Gadsden. Se trata de un símbolo de origen estadounidense, de fondo amarillo, en cuyo centro hay una serpiente de cascabel en espiral y en posición defensiva.

Bajo la serpiente se lee la frase «Dont tread on me«, que puede traducirse como «No pases sobre mí» o «No me pises».

La bandera de Gadsden como símbolo, representa el constitucionalismo, el liberalismo clásico y el libertarismo. Puede representar también sentimientos de rebeldía, normalmente frente al Estado.

Los efectivos de las distintas fuerzas de seguridad tienen prohibido expresarse políticamente, por lo que el efectivo debería ser sumariado y sancionado por sus superiores. Incluso cuando el policía se dio cuenta que estaba siendo enfocado por las cámaras de televisión comenzó a tapar el símbolo con sus manos.

En su cuenta de X, la diputada del Frente de Izquierda Myriam Bregman denunció la situación. «Los gendarmes que trae Bullrich se identifican con las fuerzas del cielo. Patético«, expresó.